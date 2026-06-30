La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro del mercado de varios cosméticos infantiles que se comercializaban con diseños de personajes populares como Hello Kitty y Labubu, después de detectar que no contaban con la inscripción sanitaria obligatoria.

La medida alcanza a perfumes, labiales y kits de maquillaje, y también se extiende a todos los productos de las marcas involucradas hasta que regularicen su situación. Según el organismo, po9r tratarse de artículos no registrados, no es posible garantizar su calidad, seguridad ni las condiciones en las que fueron fabricados.

¿Por qué la ANMAT prohibió estos cosméticos infantiles?

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3841/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la ANMAT verificara que los productos no estaban inscriptos en el registro sanitario correspondiente.

Esta irregularidad implica que los cosméticos fueron comercializados sin haber pasado por los controles obligatorios exigidos por la normativa. Como consecuencia, el organismo prohibió su uso, distribución, comercialización y publicidad en todo el país.

Además, la restricción no solo alcanza a los productos identificados durante la investigación, sino también a cualquier otro cosmético elaborado o comercializado por las mismas marcas, hasta que cumplan con todos los requisitos legales y sanitarios.

ANMAT prohibió cosméticos infantiles de Hello Kitty y Labubu: cuáles son los productos retirados y por qué representan un riesgo ANMAT

Los cosméticos prohibidos: perfumes, labiales y kits con Hello Kitty y Labubu

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran varios cosméticos infantiles que utilizaban personajes muy populares para atraer a los consumidores, especialmente a los más chicos.

Los artículos prohibidos son:

Perfume infantil “Little Princess” (EAU DE TOILETTE de 30 ml), marca LADY IDEA.

Magic Pen, kit dúo de lápiz corrector e iluminador facial de la marca M’LUNDO, con imágenes de Hello Kitty.

Lip Gloss Labubu, de la marca HOLD MORNING, acompañado por un llavero con la figura del personaje.

Lip Gloss con glitter, marca MISS BETTY, con imagen de Labubu en la tapa.

Set Lip Gloss 3 en 1, marca MOCMALLURE, con diseño en forma de corazón y decoración de Hello Kitty.

La ANMAT recordó que la presencia de personajes infantiles o envases llamativos no constituye una garantía de seguridad, por lo que recomendó verificar siempre que los cosméticos cuenten con la autorización correspondiente antes de comprarlos.

¿Qué riesgos representan estos productos para la salud?

El organismo explicó que, por no estar registrados, no existe garantía sobre su composición, fabricación ni origen . Esto significa que no puede asegurarse que hayan sido elaborados en establecimientos habilitados, que utilicen ingredientes permitidos o que cumplan con los estándares de calidad exigidos para este tipo de productos.

Tampoco es posible confirmar que hayan ingresado en el país mediante los canales legales de importación, lo que aumenta la incertidumbre sobre su trazabilidad.

Por ese motivo, la ANMAT recomendó no utilizar estos cosméticos, suspender inmediatamente su comercialización y evitar su compra, especialmente cuando están dirigidos al público infantil.

La prohibición permanecerá vigente hasta que las empresas responsables regularicen su situación y acrediten el cumplimiento de todas las exigencias sanitarias establecidas por la legislación.