Magnific / Editada por El Cronista

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial en julio luego de que se oficializara el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El ajuste forma parte de la última paritaria que signó cuatro subas para este período.

Con la homologación ya publicada y las escalas actualizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los empleadores deberán liquidar los haberes utilizando los nuevos valores vigentes.

La actualización salarial impacta sobre todas las categorías del personal de casas particulares y también modifica el adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31%.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en julio de 2026

La última paritaria signó 4 aumentos y distintos bonos que se incorporarán al salario bajo el siguiente esquema:

Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026

Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo

Un 1,5% en junio

Un alza del 1,4% para los haberes de julio.

La nueva escala salarial para julio

Categoría Con Retiro (Por Hora) Con Retiro (Mensual) Sin Retiro (Por Hora) Sin Retiro (Mensual) Supervisores $4.438,77 $553.725,91 $4.829,13 $612.673,11 Personal para tareas específicas $4.223,25 $517.006,43 $4.597,18 $571.426,17 Caseros No aplica No aplica $3.996,45 $505.302,76 Asistencia y cuidado de personas $3.996,45 $505.302,76 $4.435,86 $558.972,92 Tareas generales $3.733,72 $458.053,22 $3.996,45 $505.302,76

El nuevo aumento rige para julio y el pago incluye también los adicionales.

ARCA publicó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas

La publicación de las escalas actualizadas por parte de ARCA puso fin a las dudas que existían entre empleadores y trabajadores respecto de los aumentos acordados para este año.

Los nuevos valores incorporan los incrementos pactados para abril, mayo, junio y julio, además de sumar al salario básico una suma no remunerativa que había sido acordada anteriormente.

De esta manera, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares deberán calcularse tomando como referencia las nuevas escalas oficiales.

¿Qué extras cobran las empleadas domésticas?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.