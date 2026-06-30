El Tren Sarmiento atraviesa una nueva etapa de obras en medio de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, con trabajos que apuntan a reforzar la seguridad operacional de una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La intervención incluye mejoras en señalamiento, estaciones y vías, aunque el cambio más visible para los pasajeros estará concentrado en la puesta en valor de dos de las estaciones más concurridas, además de tareas técnicas en otros puntos clave del recorrido.

Tren Sarmiento: qué obras se hacen para mejorar la seguridad operacional

Las obras en la línea Sarmiento forman parte de un plan orientado a recuperar condiciones básicas de seguridad y operación que, según la información oficial, habían quedado postergadas durante años.

La intervención en la línea del Tren Sarmiento incluye mejoras en señalamiento, estaciones y vías. (Foto: Trenes Argentinos)

Actualmente, los trabajos se concentran en tres frentes principales: señalamiento ferroviario, obras civiles en estaciones y mantenimiento del tendido de vías.

El objetivo central es reforzar la seguridad operativa del servicio y sostener la circulación de trenes con mejores condiciones técnicas.

Obras en estaciones del Sarmiento: qué cambia en Morón y Ramos Mejía

Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante la puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía, dos puntos centrales del recorrido del Sarmiento.

En ambos casos, las tareas incluyen la adecuación de edificios principales, baños e ingresos, además de la renovación de andenes.

Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante la puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía. (Foto: Archivo)

También se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso para los pasajeros.

Señales, vías y cabinas: los otros cambios clave en la línea Sarmiento

Además de las obras en estaciones, el plan contempla una renovación integral del sistema de señales en distintos sectores de la línea Sarmiento.

Entre los trabajos previstos se encuentran el recambio de aparatos de vía en Caballito y el acondicionamiento de señales en Liniers.

También se avanza con la modernización de las mesas de mando de cabinas y cambios que operan en Castelar, Haedo y Moreno.

Renovación del Tren Sarmiento: los puntos intervenidos por las obras

El plan de infraestructura incluye además el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, ubicado en Paso del Rey.

En materia de vías, se ejecuta la depuración de la vía número 4 de Moreno como parte del mantenimiento general del tendido ferroviario.

Según la información oficial, esta intervención busca garantizar la normal prestación de los servicios y reforzar la seguridad operacional en la línea.