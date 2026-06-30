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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados tras la publicación del dato de inflación por parte del INDEC.

De esta manera, el haber mínimo pasará de $ 403.317,99 a $ 411.989,33 en julio. A esto se le debe sumar el bono de $ 70.000, por lo que nadie percibirá un haber menor a $ 481.787,67.

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Nuevo aumento para jubilados: cuánto cobrarán en julio

El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 2,15%, por lo que el aumento será equivalente por la ley de movilidad.

De esta manera, el haber mínimo con el bono quedará en $ 481.787,67 con el bono y la máxima pasará a ser de $ 2.772.298,06.

Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36
  • Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

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Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES publicó el calendario de pagos de julio:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 10 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.