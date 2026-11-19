Las canas aparecen cuando los folículos pilosos dejan de producir melanina, el pigmento que determina el color del cabello. Aunque se trata de un proceso natural asociado con el envejecimiento, muchas personas buscan alternativas para disimular los cabellos blancos sin recurrir a los tintes químicos tradicionales.

Entre las opciones disponibles se encuentra la henna, un colorante de origen vegetal que puede utilizarse para teñir el pelo. La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) la incluye entre las alternativas naturales para cubrir las canas y señala que puede resultar más suave para el cuero cabelludo que algunos productos sintéticos.

Sin embargo, hay diferencias importantes en cuanto a su duración, los tonos que permite conseguir y el mantenimiento que necesita.

Qué es la henna y cómo ayuda a cubrir las canas

La henna es un colorante vegetal que se obtiene de una planta conocida como Lawsonia Inermis. Se utiliza desde hace siglos para teñir el cabello y se presenta como una alternativa a los productos de coloración sintéticos.

Según explica la Academia Estadounidense de Dermatología, los colorantes naturales como la henna pueden ser más suaves para el cuero cabelludo que los tintes sintéticos. Su función es aportar pigmentación al pelo y disimular los cabellos blancos sin recurrir a una coloración convencional.

La henna natural suele dejar tonos cobrizos, anaranjados, rojizos o castaños rojizos. El resultado depende del color original del cabello, la proporción de canas y la composición del producto utilizado.

La henna es un colorante vegetal que permite aportar tonos cobrizos y rojizos al cabello y disimular las canas sin recurrir a tintes sintéticos. Shutterstock

Cuánto dura la henna en el cabello y cada cuánto hay que aplicarla

Una de las principales diferencias entre la henna y los tintes permanentes está en la duración del color.

La Academia Estadounidense de Dermatología advierte que los colorantes naturales, como la henna, suelen perder intensidad más rápido que los tintes sintéticos. Por ese motivo, necesitan retoques más frecuentes para mantener el resultado .

A diferencia de las coloraciones permanentes, que pueden conservar el tono durante más tiempo, la henna requiere un mantenimiento periódico. La frecuencia dependerá del crecimiento del cabello, los lavados y la intensidad del color que se quiera conservar.

Qué precauciones hay que tener antes de usar henna para cubrir las canas

Aunque sea de origen vegetal, la henna no está exenta de precauciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que algunos productos comercializados como henna pueden contener ingredientes adicionales para modificar el color o prolongar su duración.

Uno de los principales riesgos está asociado a la llamada henna negra, que puede contener parafenilendiamina (PPD), un componente utilizado en determinados tintes capilares y capaz de provocar reacciones alérgicas importantes.

La FDA explica que la henna natural suele producir tonalidades marrones, anaranjadas o rojizas. Para conseguir colores más oscuros, algunos fabricantes incorporan otras sustancias, por lo que es importante revisar la composición antes de comprar el producto.

Antes de utilizar henna para cubrir las canas, es importante revisar sus ingredientes y evitar las formulaciones de henna negra que pueden contener sustancias alergénicas. Shutterstock

Para reducir los riesgos, conviene:

Revisar la lista completa de ingredientes del producto.

Elegir henna destinada específicamente a la coloración capilar.

Evitar los productos comercializados como henna negra.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Consultar con un dermatólogo ante antecedentes de alergias o reacciones a productos capilares.