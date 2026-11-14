El SMN pronostica fuertes lluvias, vientos de hasta 60 km/h y oleaje elevado este sábado debido al frente frío número 5.

El clima en México tendrá nuevas condiciones este sábado 14 de noviembre, con pronóstico de fuertes lluvias en distintas regiones del país, además de vientos con ráfagas de hasta 60 km/h y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó precipitaciones de hasta 50 milímetros en siete estados o regiones, mientras que otros territorios tendrán chubascos y lluvias aisladas. El frente frío número 5 y otros sistemas atmosféricos favorecerán las condiciones de inestabilidad durante la jornada.

¿Dónde habrá fuertes lluvias este sábado 14 de noviembre?

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más importantes del sábado se concentrarán en el norte, noreste y sureste de México, además de la península de Yucatán.

El organismo prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes regiones:

Baja California (norte)

Coahuila (noreste)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (norte)

Campeche (norte)

Yucatán

Quintana Roo (norte).

En tanto, se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Por otra parte, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

El SMN alerta por lluvias de hasta 50 mm, rachas de viento y oleaje de 4 a 5 metros en el norte, noreste y sureste del país. SMN

¿Qué fenómenos provocarán las lluvias en México?

El principal sistema meteorológico será el frente frío número 5, que durante el sábado permanecerá sobre la región central del golfo de México y el noreste del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión extendido sobre el oriente favorecerá los chubascos y las lluvias puntuales fuertes.

A su vez, otros canales de baja presión ubicados en el sureste mexicano y la península de Yucatán propiciarán precipitaciones en esas regiones.

El SMN también contempla el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, que contribuirá a generar lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país.

El SMN advierte por vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico meteorológico también advierte por ráfagas de viento en distintas entidades. Para el sábado se esperan:

Vientos de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Ráfagas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Jalisco

Ráfagas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al oleaje, la costa occidental de Baja California podría registrar alturas de 4 a 5 metros, mientras que en la costa occidental de Baja California Sur se esperan olas de 2 a 3 metros. También se pronostica oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué temperaturas se esperan durante el sábado?

Aunque habrá precipitaciones en diferentes regiones, algunas entidades mantendrán temperaturas elevadas. El SMN pronostica máximas de 35 a 40 °C en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En tanto, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de 30 a 35 °C.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo. También se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas serranas de otras entidades, entre ellas Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.