El clima en México tendrá nuevas condiciones este sábado 14 de noviembre, con pronóstico de fuertes lluvias en distintas regiones del país, además de vientos con ráfagas de hasta 60 km/h y oleaje elevado en las costas del Pacífico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó precipitaciones de hasta 50 milímetros en siete estados o regiones, mientras que otros territorios tendrán chubascos y lluvias aisladas. El frente frío número 5 y otros sistemas atmosféricos favorecerán las condiciones de inestabilidad durante la jornada.
¿Dónde habrá fuertes lluvias este sábado 14 de noviembre?
De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más importantes del sábado se concentrarán en el norte, noreste y sureste de México, además de la península de Yucatán.
El organismo prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes regiones:
- Baja California (norte)
- Coahuila (noreste)
- Nuevo León (norte)
- Tamaulipas (norte)
- Campeche (norte)
- Yucatán
- Quintana Roo (norte).
En tanto, se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Por otra parte, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.
¿Qué fenómenos provocarán las lluvias en México?
El principal sistema meteorológico será el frente frío número 5, que durante el sábado permanecerá sobre la región central del golfo de México y el noreste del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión extendido sobre el oriente favorecerá los chubascos y las lluvias puntuales fuertes.
A su vez, otros canales de baja presión ubicados en el sureste mexicano y la península de Yucatán propiciarán precipitaciones en esas regiones.
El SMN también contempla el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, que contribuirá a generar lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país.
El SMN advierte por vientos fuertes y oleaje elevado
El pronóstico meteorológico también advierte por ráfagas de viento en distintas entidades. Para el sábado se esperan:
- Vientos de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
- Ráfagas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Jalisco
- Ráfagas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En cuanto al oleaje, la costa occidental de Baja California podría registrar alturas de 4 a 5 metros, mientras que en la costa occidental de Baja California Sur se esperan olas de 2 a 3 metros. También se pronostica oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.
¿Qué temperaturas se esperan durante el sábado?
Aunque habrá precipitaciones en diferentes regiones, algunas entidades mantendrán temperaturas elevadas. El SMN pronostica máximas de 35 a 40 °C en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En tanto, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de 30 a 35 °C.
En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo. También se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas serranas de otras entidades, entre ellas Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.