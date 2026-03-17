En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes 17 de marzo se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por la presencia de fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Según informó el SMN en la alerta meteorológica amarilla, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento de 90 km/h, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Dónde rige la alerta por severas tormentas y ráfagas de viento
A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que las lluvias podrían mantenerse a lo largo de toda la jornada con posibilidad de extenderse hacía el día miércoles.
Por su parte, las zonas que están más comprometidas por este fenómeno climático son:
- Buenos Aires: Buenos Aires: Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Jose C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodriguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Berisso, Ensenada, La Plata, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Las Heras, General Rodriguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Este de Castelli, Este de Chascomús, Este de Dolores, Este de Lezama, Este de Magdalena, Este de Punta Indio, Este de Tordillo, Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio, Oeste de Tordillo, Pila, Este de General Lavalle, La Costa, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Pinamar, Sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Costa de General Pueyrredón, Costa de Mar Chiquita, General Alvarado.
- Santa Fe: Caseros, General López, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier, Vera, Garay, La Capital, San Jerónimo.
- Córdoba: General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Zona baja de Calamuchita, Zona baja de Santa María, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto, Zona serrana de San Javier, San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, San Justo, Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas.
Llegan más tormentas al país: cuáles son las provincias en riesgo
Al igual que en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en otras 12 provincias.
De tal modo, se esperan fenómenos similares en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Luis.
Por su parte, también rige una alerta meteorológica amarilla por vientos en el sur del país, principalmente en Chubut y Santa Cruz.