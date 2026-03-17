El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una intensa triple tormenta con lluvias, ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 29 milímetros acumulados. El temporal golpeará a Buenos Aires y otras provincias ubicadas al centro del país. El organismo climático alertó “tormentas fuertes con lluvias intensas, rafagas y ocasional caida de granizo" en toda la zona bonaerense. Por otro lado, también advirtieron que podría caer hasta 60 mm de agua y se verán vientos de hasta 60 km/h con fuerte actividad eléctrica. El SMN informó que durante el martes por la mañana alrededor de las 11 ingresará un fuerte temporal al país que golpeará a las provincias ubicadas al centro. En el caso de Córdoba, las lluvias ya comenzaron durante la noche del lunes. Las ráfagas de viento alcanzarán los 53 kilómetros por hora con lluvias y temperaturas oscilarán entre los 27° y 20°. Otra de las localidades afectadas será Santa Fe, donde los vientos sentido norte de hasta 36 km/h con intensas precipitaciones. Por otro lado, en Buenos Aires ya rige la alerta roja por lluvias en toda la zona del centro de norte a sur. El organismo meteorológico emitió una alerta para Buenos Aires, en donde se esperan cerca de 29 milímetros de precipitaciones acumuladas. La tormenta llegará durante el martes con ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora. El SMN publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: