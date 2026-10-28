- Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, qué dice el SMN
- Qué significa la alerta amarilla y cuáles son los riesgos
- Las zonas bajo alerta meteorológica amarilla
- Norte de la provincia de Buenos Aires
- Oeste de la provincia de Buenos Aires
- Este de la provincia de Buenos Aires
- Sur de la provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.
El aviso alcanza al centro, sur, este y oeste del territorio bonaerense, con excepción de la franja costera a la altura de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, y el norte provincial.
Por su parte, se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo, con acumulados de lluvia que podrían llegar a los 40 milímetros.
Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, qué dice el SMN
De acuerdo con el organismo meteorológico, las áreas bajo alerta serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.
Entre los principales fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en períodos breves, las ráfagas intensas, la actividad eléctrica frecuente y la ocasional caída de granizo.
El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.
Asimismo, el organismo advirtió que la intensidad de los fenómenos puede variar entre localidades, por lo que las condiciones meteorológicas no serán necesariamente iguales en todos los sectores alcanzados por el aviso.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son los riesgos
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
En este caso, las lluvias intensas pueden ocasionar anegamientos temporarios en zonas con dificultades de drenaje, mientras que las ráfagas podrían afectar árboles, ramas y objetos que se encuentren en el exterior.
Del mismo modo, la actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo también podrían riesgos para quienes permanezcan al aire libre o circulen durante las tormentas, de modo tal que se recomienda evitarlo.
Las zonas bajo alerta meteorológica amarilla
Las localidades que se encuentran bajo la alerta meteorológica amarilla por tormentas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 28 de octubre, son:
Norte de la provincia de Buenos Aires
- Alberti
- Bragado
- Chivilcoy
- General Viamonte
- Nueve de Julio
- Veinticinco de Mayo
- General Paz
- General Belgrano
- General Alvear
- Las Flores
- Saladillo
- Roque Pérez
- Lobos
- Monte
- Navarro
- Bolívar
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Hipólito Yrigoyen
- Pehuajó
Oeste de la provincia de Buenos Aires
- Adolfo Alsina
- Daireaux
- Guaminí
- Pellegrini
- Salliqueló
- Trenque Lauquen
- Tres Lomas
- Puan
- Oeste de Villarino
- Oeste de Patagones
- General La Madrid
- Laprida
- Olavarría
- Zona baja de Coronel Suárez
- Zona baja de Saavedra
- Zona baja de Tornquist
- Zona serrana de Coronel Suárez
- Zona serrana de Saavedra
- Zona serrana de Tornquist
Este de la provincia de Buenos Aires
- Oeste de Castelli
- Oeste de Chascomús
- Oeste de Dolores
- Oeste de General Lavalle
- Oeste de Lezama
- Oeste de Punta Indio
- Oeste de Tordillo
- Pila
- Ayacucho
- General Guido
- Maipú
- Noroeste de General Juan Madariaga
- Noroeste de Mar Chiquita
- Costa de General Pueyrredón
- Costa de Mar Chiquita
- Costa de Lobería
- Costa de Necochea
- Costa de San Cayetano
- Costa de Tres Arroyos
- General Alvarado
- Balcarce
- Oeste de General Pueyrredón
Sur de la provincia de Buenos Aires
- Norte de Bahía Blanca
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona serrana de Coronel Pringles
- Zona baja de Benito Juárez
- Zona baja de Tandil
- Azul
- Rauch
- Tapalqué
- General Alvear
- General Belgrano
- General Paz
- Las Flores
- Lobos
- Monte
- Navarro
- Roque Pérez
- Saladillo