Vista panorámica nocturna de una ciudad iluminada bajo un cielo nublado con múltiples destellos de rayos y tormenta eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

El aviso alcanza al centro, sur, este y oeste del territorio bonaerense, con excepción de la franja costera a la altura de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, y el norte provincial.

Por su parte, se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo, con acumulados de lluvia que podrían llegar a los 40 milímetros.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, qué dice el SMN

De acuerdo con el organismo meteorológico, las áreas bajo alerta serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en períodos breves, las ráfagas intensas, la actividad eléctrica frecuente y la ocasional caída de granizo.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros , aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

Asimismo, el organismo advirtió que la intensidad de los fenómenos puede variar entre localidades, por lo que las condiciones meteorológicas no serán necesariamente iguales en todos los sectores alcanzados por el aviso.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son los riesgos

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Cielo nublado sobre una ciudad.

En este caso, las lluvias intensas pueden ocasionar anegamientos temporarios en zonas con dificultades de drenaje, mientras que las ráfagas podrían afectar árboles, ramas y objetos que se encuentren en el exterior.

Del mismo modo, la actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo también podrían riesgos para quienes permanezcan al aire libre o circulen durante las tormentas, de modo tal que se recomienda evitarlo.

Las zonas bajo alerta meteorológica amarilla

Las localidades que se encuentran bajo la alerta meteorológica amarilla por tormentas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 28 de octubre, son:

Norte de la provincia de Buenos Aires

Alberti

Bragado

Chivilcoy

General Viamonte

Nueve de Julio

Veinticinco de Mayo

General Paz

General Belgrano

General Alvear

Las Flores

Saladillo

Roque Pérez

Lobos

Monte

Navarro

Bolívar

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Hipólito Yrigoyen

Pehuajó

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pellegrini

Salliqueló

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Puan

Oeste de Villarino

Oeste de Patagones

General La Madrid

Laprida

Olavarría

Zona baja de Coronel Suárez

Zona baja de Saavedra

Zona baja de Tornquist

Zona serrana de Coronel Suárez

Zona serrana de Saavedra

Zona serrana de Tornquist

Este de la provincia de Buenos Aires

Oeste de Castelli

Oeste de Chascomús

Oeste de Dolores

Oeste de General Lavalle

Oeste de Lezama

Oeste de Punta Indio

Oeste de Tordillo

Pila

Ayacucho

General Guido

Maipú

Noroeste de General Juan Madariaga

Noroeste de Mar Chiquita

Costa de General Pueyrredón

Costa de Mar Chiquita

Costa de Lobería

Costa de Necochea

Costa de San Cayetano

Costa de Tres Arroyos

General Alvarado

Balcarce

Oeste de General Pueyrredón

Sur de la provincia de Buenos Aires