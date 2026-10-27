En el sur de la provincia de Santa Fe, a tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Teodelina se consolidó como uno de los destinos turísticos de escapada más queridos de la región .

El principal motor de esta transformación es el Balneario El Edén, un predio municipal cuyo atractivo central es la piscina de mayores dimensiones de la Argentina .

El origen de la piscina gigante y su historia en el pueblo

La construcción de la pileta comenzó en 1966 casi por casualidad, durante los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 94.

Un ingeniero vial le propuso al intendente local aprovechar la maquinaria presente en la zona para realizar la excavación junto a la laguna El Chañar.

Sin utilizar instrumentos de medición complejos, la demarcación original se fijó contando 260 pasos de largo por 50 de ancho. La obra se ejecutó en tiempo récord y estuvo operativa para el verano siguiente, convirtiéndose en el eje identitario de la localidad.

La construcción de la pileta comenzó en 1966 casi por casualidad, durante los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 94. turismoteodelina - IG

Todo lo que tenés que saber acerca de la imponente pileta

El predio del balneario combina el uso del gran espejo de agua con instalaciones recreativas y deportivas diseñadas para recibir turismo masivo:

Capacidad y llenado: la estructura requiere 13 millones de litros de agua salada, la cual se extrae directamente del subsuelo mediante bombas de alta potencia.

Medidas: cuenta con una extensión de 158 metros de largo por 50 metros de ancho, alcanzando una profundidad promedio de 1,50 metros.

Servicios del predio: dispone de sectores de camping, parrillas, canchas de fútbol, rugby y vóley, una costanera hacia la laguna El Chañar y un escenario para espectáculos.

Política de acceso: la entrada a la pileta es arancelada para los adultos, mientras que los niños de hasta 12 años ingresan de forma gratuita.

La entrada a la pileta es arancelada para los adultos, mientras que los niños de hasta 12 años ingresan de forma gratuita. turismoteodelina - IG

Cómo llegar a Teodelina desde CABA

Para realizar el trayecto de aproximadamente 350 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en vehículo inicia tomando la Autopista 25 de Mayo para empalmar con la Ruta Nacional 7 hasta superar la localidad de Carmen de Areco .

Desde ese punto, el itinerario contempla los siguientes desvíos e interconexiones provinciales: