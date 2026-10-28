El Ejecutivo modificó el esquema de liquidación de IOSFA y estableció que a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) solo serán transferidos los trabajadores que sean considerados necesarios para su funcionamiento . La medida oficializa el esquema que había adelantado El Cronista y desde ATE advirtieron que alrededor de 1200 trabajadores podrían quedar fuera del sistema.

El Gobierno modificó por decreto el proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y estableció que no todo su personal será transferido a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La cantidad de trabajadores que continuará en la estructura quedará definida por el Directorio del organismo, en función de los puestos y la dotación que considere necesarios.

La medida fue publicada este miércoles en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, firmado por Javier Milei en acuerdo general de ministros, y modifica el artículo 7 del decreto 88/26, que había dispuesto la disolución y posterior liquidación de IOSFA.

El nuevo esquema establece que el Directorio de OSFA deberá determinar, de acuerdo con su estructura y sus necesidades operativas, qué puestos de trabajo requiere y qué trabajadores de IOSFA serán transferidos. El resto quedará sujeto a una evaluación por parte del administrador de IOSFA en liquidación, según la situación de revista de cada empleado.

El decreto no establece una cantidad concreta de trabajadores que quedarán fuera de OSFA. Sin embargo, como ya adelantó El Cronista, el gremio ATE sostiene que el proceso podría dejar a unos 1200 trabajadores fuera del sistema.

El reclamo de ATE

La advertencia había sido realizada por Pablo Mendoza, secretario general de ATE en Punta Alta, quien señaló a este medio que la nueva estructura contempla una fuerte reducción de personal.

“Van a quedar 1200 trabajadores fuera del sistema”, había asegurado Mendoza a El Cronista. Según explicó, los trabajadores de planta permanente que no fueran incorporados quedarían en disponibilidad durante nueve meses, mientras que los contratados quedarían directamente fuera de la estructura.

El dirigente sindical había cuestionado el proceso de reorganización y advertido que el recorte no solo afectaría a los trabajadores, sino también a la atención de los afiliados de la obra social.

Protesta de trabajadores civiles de IOSFA en Punta Alta. ATE

“Están cortando con un Excel pero generan un daño enorme”, había señalado Mendoza.

El gremio también había advertido sobre el cierre o reducción de delegaciones territoriales y una mayor concentración de la atención en determinadas dependencias. Según Mendoza, el nuevo esquema afectaría especialmente a los afiliados del interior, que deberían trasladarse para realizar trámites que todavía requieren atención presencial.

La obra social tiene más de 370.000 afiliados distribuidos en todo el país.

Qué dice el nuevo decreto

El DNU publicado este miércoles modifica el mecanismo previsto originalmente para el traspaso de trabajadores. El decreto 88/26 había dispuesto la transferencia total de los activos y del personal de IOSFA a OSFA. Ahora, el Gobierno reemplazó esa disposición y estableció que solo pasarán quienes resulten necesarios para cumplir con las funciones de la nueva obra social .

El decreto sostiene que la transferencia integral del personal, en las condiciones previstas inicialmente, podría generar un “grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en OSFA.

El argumento oficial está vinculado también con el cambio en la cantidad de afiliados. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina dejaron de formar parte de la población beneficiaria de OSFA y pasaron a la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Por ese motivo, el Gobierno sostiene que la población beneficiaria de OSFA será sustancialmente menor y que debe adecuarse la cantidad de trabajadores a las necesidades reales del organismo.

El decreto también recuerda que OSFA tiene un límite del 8% de sus recursos para gastos administrativos y de funcionamiento, por lo que la reducción de la estructura es presentada como parte de una estrategia para racionalizar los recursos.

Qué pasará con los trabajadores que no sean transferidos

El DNU establece que el administrador de IOSFA deberá evaluar la situación de revista de los trabajadores que no sean transferidos y disponer las medidas correspondientes.

En el caso de los trabajadores de planta permanente con estabilidad que queden en situación de disponibilidad, el decreto establece que continuarán en esa condición dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o baja, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, el personal de Gendarmería y Prefectura que actualmente se encuentre en comisión de servicios o adscripto en IOSFA deberá regresar a sus organismos de origen.

Las obligaciones y compromisos pendientes derivados de la situación del personal que no sea transferido quedarán a cargo del Ministerio de Defensa una vez concluida la liquidación.

El decreto tampoco determina cuántos empleados quedarán finalmente en OSFA. Ese número dependerá de la estructura que establezca el Directorio y de la identificación posterior del personal que resulte necesario.

El recorte que ya había detectado el gremio

La decisión se produce después de semanas de reorganización interna de la obra social. Un documento de OSFA fechado el 20 de octubre, al que accedió El Cronista, había establecido movimientos de trabajadores en auditorías, centros de atención al afiliado y delegaciones auxiliares desde el 31 de octubre; en centros médicos desde el 30 de noviembre y en farmacias desde el 31 de diciembre.

El documento correspondía al personal de la Armada y contemplaba modificaciones en dependencias de distintos puntos del país.

El gremio había anunciado además una movilización al Ministerio de Defensa y al área de Desregulación para reclamar por la continuidad laboral de los trabajadores.

La conducción de OSFA había sido consultada por El Cronista sobre el alcance de la reestructuración y sobre la posibilidad de que más de 1000 trabajadores quedaran fuera de la nueva estructura, pero no había respondido al cierre de la nota anterior.

La modificación publicada ahora por el Gobierno no confirma esa cifra, pero sí establece formalmente el mecanismo que permite reducir la cantidad de trabajadores transferidos desde IOSFA a OSFA.