En esta noticia Murió la madre de Scaloni en Pujato: el rol en el pueblo

La madre de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, murió este miércoles a los 74 años. La noticia fue confirmada en Pujato, Santa Fe, pueblo natal de la familia del entrenador de la Selección argentina y en donde es ampliamente conocida.

La mujer atravesaba hace varios años un delicado estado de salud.

Tras conocerse la noticia, desde la cuenta oficial de la AFA en X enviaron sus condolencias al DT. “La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, escribieron en la red social. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“, agregaron.

Murió la madre de Scaloni en Pujato: el rol en el pueblo

Además del rol central en la vida de Scaloni, Marzetti también tuvo una trayectoria en su localidad, donde se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad. Junto a su marido crio a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, en Funes.

El apoyo de la cuenta de AFA a Scaloni X-AFA

La mamá de Scaloni llevaba alrededor de cinco años enferma. En octubre de 2021, después del triunfo de Argentina ante Perú por las Eliminatorias, el entrenador habló públicamente sobre la situación familiar que atravesaba y reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos.

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