Cuando el cierre de una campera se traba y no sube, tirar con fuerza solo puede empeorar la situación. No obstante, si el mecanismo no está roto, existen ciertos trucos caseros que permiten destrabarlo en pocos minutos, sin gastar plata.

Antes de intentar arreglarlo, conviene identificar la causa: puede haber tela atrapada entre los dientes, suciedad acumulada o un deslizador que dejó de funcionar correctamente.

En ese sentido, la documentación técnica de YKK, fabricante internacional de cierres, recomienda evitar los movimientos bruscos y prestar atención a las obstrucciones que impiden el desplazamiento del mecanismo.

Cómo destrabar el cierre de una campera si se trabó y no sube

El primer paso es comprobar si el forro interno, un hilo suelto o la tela exterior quedaron atrapados en el deslizador . En ese caso, intentar subirlo con fuerza puede ajustar todavía más el material y provocar un desgarro.

Para resolverlo, debes seguir estos pasos:

Deja de tirar del cierre y sostené la tela para que no quede tirante.

Intentá mover el deslizador unos milímetros hacia abajo, sin forzarlo.

Liberá la tela atrapada con los dedos. Si hace falta, utilizá una pinza de punta fina con mucho cuidado.

Cuando la tela esté libre, probá mover el cierre lentamente para comprobar si vuelve a funcionar.

Existen trucos caseros para destrabar el cierre de una campera sin gastar plata ni dañar la prenda. Imagen Ilustrativa hecha con ChatGPT - El Cronista Audiencias

El truco del lápiz de grafito para un cierre que esta duro

Si no hay tela atrapada, pero el cierre está duro, el problema puede estar relacionado con la fricción o con la suciedad acumulada entre los dientes.

Una opción consiste en pasar suavemente la punta de un lápiz sobre los dientes, cerca de la zona trabada. Después, intentá desplazar el deslizador unos milímetros en ambas direcciones, sin aplicar fuerza.

Antes de hacerlo, probá el grafito en un sector poco visible, especialmente si la campera es de color claro o está confeccionada con un material delicado.

También podés limpiar los dientes con un cepillo suave para retirar pelusas y partículas que dificulten el movimiento.

Qué hacer si los dientes del cierre no encajan correctamente

Si el deslizador sube, pero los dientes vuelven a separarse detrás de él, puede haber un problema de desgaste o deformación del mecanismo.

En ese caso, revisá el cierre con buena iluminación y comprobá si hay dientes doblados, faltantes o desalineados. Si solo hay suciedad, limpiá la zona antes de volver a probarlo.

No conviene apretar el deslizador con una pinza sin identificar primero la causa del problema. Una presión excesiva puede deformarlo y hacer que deje de funcionar por completo. Si hay dientes rotos o piezas faltantes, probablemente sea necesario reparar o reemplazar alguno de los componentes.

Cuándo conviene dejar de intentar arreglar el cierre en casa

Si el cierre no sube después de retirar la tela atrapada y limpiar los dientes, insistir puede agravar el daño. Antes de continuar, identificá qué sucede con el mecanismo:

El deslizador no se mueve: puede haber una obstrucción persistente o una pieza dañada.

El cierre sube, pero vuelve a abrirse: el deslizador podría estar desgastado y no unir correctamente los dientes.

Hay dientes rotos o faltantes: es probable que necesite una reparación más profunda.

La tela se rasgó junto al cierre: puede ser necesario reparar también la costura.

En los casos más sencillos, retirar un hilo atrapado o limpiar el mecanismo puede ser suficiente para recuperar el movimiento. Si el cierre está deformado o tiene piezas rotas, lo más prudente es acudir a una costurera antes de que el daño se extienda.