Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de actualización de los haberes previsionales correspondiente a noviembre de 2026. Lo hizo a través de la Resolución 304/2026, firmada por el director Ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia, y publicada en el Boletín Oficial este miércoles.

Las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán un incremento del 1,93%.

La medida se fundamenta en lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, que instrumentó la actualización mensual de los haberes según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En esta oportunidad, el cálculo tomó como referencia la inflación registrada en septiembre.

Nuevos montos confirmados: jubilación mínima, máxima, PUAM y PBU

Con la aplicación del índice de movilidad del 1,93%, la escala de haberes vigente para los pagos que se realizarán durante noviembre de 2026 queda conformada de la siguiente manera:

Haber mínimo : se fijó en $ 444.158,46 , estableciendo el piso prestacional que percibirá el universo de jubilados y pensionados que cobra el haber básico.

Haber máximo : quedó establecido en $ 2.988.765,82 , determinando el techo superior para las prestaciones previsionales del sistema público.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : ascenderá a $ 355.326,77 , importe calculado conforme a las previsiones del artículo 13 de la Ley N° 27.260.

Prestación Básica Universal (PBU): alcanzará los $ 203.182,22, según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 24.241.

Cuándo cobran los jubilados, según la terminación del DNI. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Jubilados ANSES: el calendario de pagos de noviembre 2026

En el undécimo mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9%, conforme a la inflación.

Como es habitual, el calendario de pagos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI. En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma se extenderá durante diez jornadas hábiles, desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo