La psicología estudia diferentes conductas del ser humano, entre ellas, algunas que parecen más curiosas como por qué algunas personas eligen ponerle nombre a una planta, al auto o algún objeto de la casa.

Este fenómeno se conoce como antropomorfismo y consiste en atribuirles a entidades no humanas características, motivaciones, intenciones o emociones propias de las personas.

Una investigación del psicólogo cognitivo Serge Brédart, de la Universidad de Lieja, publicada en 2021 en la revista científica Advances in Cognitive Psychology, analizó específicamente si ponerles nombres propios a los objetos personales se relaciona con el antropomorfismo.

Qué dice el estudio sobre ponerles nombre a los objetos

Brédart consultó a 130 adultos sobre si alguna vez, durante su vida adulta, les habían puesto un nombre personal a alguno de sus objetos. También preguntó si les atribuían características psicológicas.

Ponerle nombre a las plantas u objetos. Magnific

Los resultados mostraron que 47 participantes habían bautizado al menos un objeto.

Quienes habían tenido esa conducta obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en una escala que medía su tendencia al antropomorfismo, en comparación con quienes nunca habían puesto nombres propios a sus pertenencias.

Sin embargo, alrededor del 40% de las personas que habían nombrado algún objeto no le atribuían características psicológicas.

Esto significa que llamar a una planta por un nombre propio o bautizar un auto no implica necesariamente pensar que tiene sentimientos, pensamientos o intenciones.

El trabajo, titulado The influence of anthropomorphism on giving personal names to objects, está disponible en el repositorio académico ORBi de la Universidad de Lieja.

¿Ponerles nombre a las cosas significa tener un vínculo emocional?

Los estudios citados permiten analizar la relación entre nombrar objetos y atribuirles características humanas.

Una persona puede llamar de una manera particular a su auto, a una computadora o a una planta sin creer que esos objetos tienen una personalidad propia. El nombre puede funcionar simplemente como una forma de identificarlos.

No obstante, la conclusión más precisa es que ponerles nombres propios a los objetos puede estar relacionado con una mayor tendencia al antropomorfismo .

Qué es el antropomorfismo y por qué se estudia

El antropomorfismo es un concepto utilizado en psicología para describir la tendencia a interpretar entidades no humanas mediante características propias de las personas.

Una revisión científica publicada en 2007 en la revista Psychological Review, firmada por Nicholas Epley, Adam Waytz y John T. Cacioppo, desarrolló una teoría sobre los factores que influyen en este fenómeno.

La investigación exploró si la sensación de soledad puede influir en la tendencia a percibir características humanas en entidades que no son personas, como animales, dispositivos y otras figuras no humanas.