Tormenta eléctrica y lluvias caen sobre la ciudad durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 17 de noviembre en toda la provincia de Formosa. El pronóstico anticipa precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento, en un escenario que también contempla la posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el organismo, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte o ser puntualmente severas. Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados en forma localizada.

Cómo serán las tormentas previstas para este martes en Formosa

El parte del SMN advierte que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, lo que favorecería la acumulación de importantes cantidades de agua en poco tiempo.

Mapa de Formosa con la alerta meteorológica amarilla. Fuente: tormenta

También se prevé actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas de viento y la posibilidad de caída ocasional de granizo. En cuanto a las lluvias, los valores acumulados se ubicarían entre los 30 y 70 milímetros durante el período de alerta, aunque podrían ser superiores en forma puntual.

La intensidad de estos fenómenos podría generar condiciones adversas en distintos puntos de la provincia, especialmente durante los episodios de mayor actividad de las tormentas.

Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El nivel amarillo del SMN identifica fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. En este caso, la advertencia contempla tormentas fuertes y episodios que podrían alcanzar intensidad severa, con lluvias abundantes, viento, actividad eléctrica y posible granizo.

La alerta comprende a toda la provincia de Formosa durante este martes 17 de noviembre, por lo que las condiciones previstas pueden afectar a distintas localidades del territorio provincial.

En qué zonas de Formosa rige la alerta amarilla

Según informó el SMN, las áreas que se encuentra la alerta meteorológica amarilla por tormentas son: