Las tormentas afectarán a estas regiones durante la jornada del sábado, según la AEMET. (Imagen ilustrativa)

La inestabilidad continuará este sábado 14 de noviembre en casi toda España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país. En puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental, las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Predominarán los cielos nubosos, salvo en las regiones mediterráneas, el Cantábrico oriental y el interior nordeste, donde habrá intervalos nubosos. Solo el extremo sureste y Baleares tendrán cielos poco nubosos o despejados, y en general se abrirán claros por la tarde.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibles precipitaciones débiles y viento de flojo a moderado.

Tormentas en Cataluña y Andalucía occidental

En Cataluña, la mitad occidental tendrá cielos nubosos o muy nubosos con probables precipitaciones, que en el extremo sur podrán llegar en forma de chubascos tormentosos fuertes. En la otra mitad habrá intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles.

En Andalucía, por su parte, las precipitaciones serán moderadas y más intensas en la vertiente atlántica, donde podrán ser fuertes y persistentes. Además, soplará poniente moderado en el litoral mediterráneo oriental, con algún intervalo fuerte.

Las lluvias serán generalizadas en la mayor parte del país. (Imagen ilustrativa). Shutterstock

Dónde lloverá más y dónde menos este sábado

Los mayores acumulados se registrarán al oeste del sistema Central. En cambio, las lluvias serán menos probables en el entorno del Ebro y en la mayor parte del Mediterráneo.

En el extremo sureste y en Baleares, las precipitaciones serán prácticamente inexistentes. En las montañas podrá nevar por encima de los 2.200-2.400 metros.

Temperaturas y viento en la Península y Baleares

Las máximas subirán en el Cantábrico y el alto Ebro, y bajarán en el Pirineo y los litorales del Mediterráneo norte. Las mínimas descenderán ligeramente, con heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares. Será en general moderado en las islas, los litorales, ambas mesetas y zonas cercanas, y flojo en el resto, con posibles intervalos fuertes en los litorales del sureste peninsular y de Galicia.

El tiempo de este sábado por comunidades

Sur y nordeste: tormentas y lluvias fuertes

Andalucía: intervalos nubosos, con bruma y niebla. Lluvias moderadas, fuertes y persistentes en la vertiente atlántica. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo del suroeste y poniente moderado, con algún intervalo fuerte, en el litoral mediterráneo oriental.

Cataluña: cielos nubosos o muy nubosos en el oeste, con chubascos tormentosos fuertes en el extremo sur. En el este, intervalos nubosos y posibles lluvias débiles. Máximas en descenso en el Pirineo occidental. Viento flojo variable.

Aragón: cielos muy nubosos en el Pirineo, con lluvias persistentes en los valles del sur, y precipitaciones probables en el sistema Ibérico. Máximas en descenso en el Pirineo. Viento flojo, moderado del sur y suroeste en zonas de montaña.

Las lluvias y las nieblas se repartirán de forma desigual entre las comunidades este sábado. (Imagen ilustrativa) Fuente: EFE Alejandro García

Centro y oeste: los mayores acumulados

Castilla y León: cielo nuboso, con lluvias frecuentes que podrán ser persistentes en el extremo sur durante la mañana y más ocasionales en el noroeste. Máximas en ascenso en el extremo norte y en ligero descenso en el resto. Viento del suroeste, con alguna racha fuerte en las montañas del este.

Extremadura: intervalos nubosos, más abundantes en la mitad norte, donde lloverá con más frecuencia, sobre todo en zonas de montaña. En el resto, lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso.

Comunidad de Madrid: cielo nuboso, con nieblas en la Sierra. Lluvias débiles o moderadas, más intensas en la Sierra y en las horas centrales, que remitirán al final del día. Temperaturas en descenso en el oeste de la Sierra.

Castilla-La Mancha: cielo nuboso, con nieblas en sierras del sureste. Lluvias débiles, más frecuentes e intensas en zonas de montaña, que remitirán por el oeste a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso.

Norte peninsular: lluvias débiles y nieblas en el interior

Galicia: nuboso, con algunos claros por la tarde y nieblas en el interior y en los litorales de A Coruña y Pontevedra. Lluvias débiles. Máximas en ascenso en el norte de Lugo. Viento flojo o moderado del suroeste.

Asturias y Cantabria: cielos nubosos, con nieblas en zonas altas del interior y lluvias débiles. Mínimas en descenso en el litoral y máximas en ligero ascenso.

País Vasco: nuboso, con lluvias débiles o moderadas por la tarde. Máximas en ascenso, más acusado en la mitad norte.

Navarra: lluvias débiles o moderadas en el Pirineo por la mañana, que se extenderán al resto por la tarde y serán menos frecuentes en la Ribera. Máximas en descenso en el Pirineo y en ascenso en el resto, sobre todo en la Ribera del Ebro.

La Rioja: intervalos nubosos, con lluvias débiles o moderadas que remitirán al final del día. Mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso.

Levante y Baleares: la zona más tranquila

Comunidad Valenciana: intervalos nubosos, con probables lluvias en el interior y alguna débil en el resto. Temperaturas en ligero descenso.

Región de Murcia: poco nuboso, con nubes bajas y nieblas por la mañana. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo del oeste.

Baleares: poco nuboso, con algún chubasco débil y ocasional por la noche. Mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del oeste y suroeste.

Canarias: pocos cambios

Canarias: intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales, más probables en La Palma y el interior de Tenerife. Pocos cambios en las temperaturas. Viento flojo del noreste.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.