Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán tener en cuenta un cambio en las reglas de circulación a la hora de llegar a una esquina sin semáforos.

Una reforma del Código de Tránsito estableció que la prioridad de paso de quien circula por la derecha deja de ser absoluta cuando se trata de vías de distinta jerarquía.

Qué establece la nueva modificación sobre la prioridad de paso

La reforma incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927, que establece las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo apartado mantiene como regla general la prioridad de paso para los vehículos que llegan a una bocacalle desde la derecha, pero introduce excepciones cuando circulan por una vía de mayor jerarquía.

En esos casos, quienes transitan por una calle de menor importancia deben detenerse antes de ingresar o atravesar la otra vía. La disposición alcanza a autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas.

Sin embargo, la prioridad de paso por la derecha deja de tener vigencia en otras situaciones específicas:

Señalización vial: cuando exista una indicación expresa que establezca un orden de paso diferente.

Trenes: cuando se aproxime un vehículo ferroviario.

Vehículos de emergencia: cuando unidades públicas de urgencia estén cumpliendo sus funciones y utilicen las señales de advertencia correspondientes.

Peatones: cuando una persona esté cruzando o se disponga a cruzar legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado.

Rotondas: al ingresar, el conductor debe dar prioridad a los vehículos que ya circulan dentro de ella.

Calles de tierra: quienes circulen por ellas deben ceder el paso a los vehículos que transitan por una calle pavimentada.

Detención previa: el conductor que se detenga por completo antes de llegar a la encrucijada pierde la prioridad frente a otro vehículo que se aproxime en movimiento.

Giros: quien realice un giro para incorporarse a otra vía debe dejar pasar a los vehículos que ya circulan por ella.

Tránsito congestionado: cuando haya filas de vehículos avanzando lentamente en ambas calles, el cruce debe organizarse de manera alternada, con un vehículo por vez desde cada transversal.

Así, la normativa contempla distintas circunstancias en las que la regla de prioridad de paso por la derecha deja de aplicarse y establece qué conductor debe ceder el paso en cada caso.

La nueva normativa modifica las reglas de circulación y establece cambios en la prioridad de paso para los conductores bonaerenses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde cuándo rige la nueva prioridad de paso en Buenos Aires

La Ley 15.657 fue promulgada el 30 de octubre de 2026 y modificó el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. Desde su entrada en vigencia, los conductores deben respetar el nuevo orden de prioridades al circular por calles, avenidas y otras vías.

Los siniestros ocurridos antes de la vigencia de la reforma deberán analizarse de acuerdo con las disposiciones que regían al momento del hecho. La nueva regla, en cambio, se aplica a los cruces y situaciones de tránsito posteriores a su entrada en vigor.