Un sistema de bajas presiones avanzará sobre el territorio y provocará días de inestabilidad, con lluvias persistentes, tormentas fuertes y ráfagas de viento.

El fenómeno afectará principalmente el centro y norte del país entre este martes 17 y el viernes 20 de noviembre, aunque las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el noreste y el Litoral.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas difundidas, algunas provincias podrían registrar acumulados superiores a los 180 milímetros, con máximos cercanos a los 200 milímetros durante la semana.

¿Qué es un ciclón y por qué provocará lluvias intensas en Argentina?

Un ciclón es un sistema atmosférico organizado alrededor de un centro de baja presión . En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido horario y convergen hacia esa zona, lo que favorece el ascenso del aire.

Cuando el aire húmedo asciende, se enfría y el vapor de agua se condensa. Este proceso permite la formación de nubes y puede generar lluvias persistentes, chaparrones y tormentas, dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura e inestabilidad de la atmósfera.

En este caso, el sistema de bajas presiones se desplazará desde el norte de la Patagonia hacia el océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires.

Su circulación favorecerá nuevos episodios de precipitaciones en distintas regiones del país. La combinación con el aire húmedo disponible aumentará las posibilidades de tormentas, algunas localmente fuertes.

El avance de un sistema de bajas presiones favorecerá nuevas lluvias y tormentas en varias provincias argentinas Imagen Ilustrativa hecha con ChatGPT - El Cronista Audiencias

Qué provincias serán afectadas por las lluvias y tormentas esta semana

De acuerdo con Meteored, inestabilidad comenzará a extenderse este martes 17 por amplios sectores del centro y norte argentino. Las precipitaciones alcanzarán a Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, donde podrían registrarse tormentas fuertes y, de manera puntual, severas.

También se esperan lluvias en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, La Rioja y Catamarca. En la provincia de Buenos Aires, las condiciones inestables abarcarán principalmente el noroeste, el centro y el sudeste.

En el norte de la Patagonia, el paso de un centro de baja presión podría dejar acumulados de hasta 50 milímetros en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut.

Dónde podrían acumularse hasta 200 milímetros de lluvia hasta el viernes 20 de noviembre

El noreste y el Litoral concentrarán los mayores acumulados de precipitaciones durante la semana . Según las estimaciones del modelo meteorológico ECMWF difundidas por Meteored, las lluvias sucesivas podrían dejar más de 180 milímetros en algunos sectores, con registros puntuales cercanos a los 200 milímetros.

El jueves 19, las tormentas volverán a intensificarse sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe. En estas zonas se estiman entre 50 y 60 milímetros de lluvia, aunque los valores podrían ser superiores en determinadas localidades.

El viernes 20 continuará la inestabilidad en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, donde podrían registrarse acumulados puntuales de hasta 80 milímetros. También se esperan nuevas precipitaciones en el sur, centro y este de Buenos Aires, con valores estimados de hasta 25 milímetros.