Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en 4 provincias: estas son las zonas afectadas este viernes 9 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este viernes 9 de octubre, la cual afecta a cuatro provincias del norte argentino: Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja.

El aviso alcanza a zonas de Puna y Cordillera, donde las ráfagas pueden complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Según el organismo, este nivel de alerta anticipa fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por vientos: qué zonas están afectadas en cada provincia

El SMN detalló las áreas bajo aviso, que se ordenan de esta manera según cada provincia:

Catamarca

Puna de Tinogasta

Puna de Antofagasta de la Sierra

Puna de Belén

Puna de Santa María

Salta

Puna de Cafayate

Puna de San Carlos

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento en 4 provincias: estas son las zonas afectadas este viernes 9 de octubre. Servicio Meteorológico Nacional

Jujuy

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

La Rioja

Cordillera de General Lamadrid

Cordillera de Vinchina

En este caso, los vientos del sector oeste serán de velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En este contexto, las ráfagas representan un riesgo para camiones y vehículos livianos, sobre todo en tramos de ruta expuestos y sin protección natural.

Qué significa el nivel amarillo y qué recomienda el SMN

El nivel amarillo es el primero de la escala y, si bien no implica un fenómeno extremo, exige tomar precauciones, sobre todo en zonas de altura.

Ante este tipo de alertas por vientos fuertes, el organismo sugiere:

Asegurar o retirar objetos que puedan volar , como macetas, toldos y chapas.

Evitar las actividades al aire libre , especialmente en zonas de montaña.

No refugiarse debajo de árboles ni carteles , por el riesgo de que caigan.

Circular con precaución en rutas y reducir la velocidad ante ráfagas laterales.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

No obstante, quienes planean viajar por la Puna en los próximos días deberían consultar el estado de las rutas y el pronóstico antes de salir.

En este sentido, las condiciones pueden cambiar en pocas horas, por lo que conviene seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

En conclusión, la alerta es de nivel amarillo, pero el viento en altura exige atención en cada una de las zonas mencionadas.