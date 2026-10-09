La escala establecida advierte sobre fenómenos que podrían alcanzar intensidad severa, con precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por lluvias y tormentas durante este viernes 9 de octubre en distintas zonas de Misiones. La escala establecida advierte sobre fenómenos que podrían alcanzar intensidad severa, con precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes de viento y posible caída de granizo .

Las condiciones meteorológicas estarán vinculadas a un frente prácticamente estacionario sobre el norte del Litoral, que favorecerá la formación de tormentas durante los próximos días. Según el organismo, los habitantes de las regiones en alerta deberán tomar las precauciones ante la posibilidad de anegamientos y otros inconvenientes asociados a las lluvias intensas.

Alerta naranja por tormentas en Misiones: cuáles son las zonas afectadas

El aviso que mantiene vigente el SMN a través de su sitio web oficial, alcanza a cuatro sectores de la provincia de Misiones, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas durante la tarde.

Las zonas incluidas en la alerta naranja son:

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

¿Cuánta lluvia se espera y qué puede pasar durante el fin de semana?

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 90 milímetros en las zonas alcanzadas por la alerta naranja, aunque las cantidades podrían ser superiores de manera puntual.

El aviso que mantiene vigente el SMN a través de su sitio web oficial, alcanza a cuatro sectores de la provincia de Misiones. (Foto: SMN) SMN

Las complicaciones climáticas podrían extenderse durante el fin de semana. Las proyecciones meteorológicas vaticinan escasos desplazamientos del frente ubicado sobre el noreste argentino. Esta condición favorecerá la reiteración de chaparrones y tormentas de variada intensidad, especialmente en Misiones.

Si bien se espera que hacia el sábado haya mejoras en caso de que el sistema frontal se desplace ligeramente hacia el norte, se advierte a los habitantes por la posibilidad que vuelven a registrarse precipitaciones durante el resto del fin de semana.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta naranja por lluvias y tormentas?

Junto al pronóstico del tiempo y la alerta naranja emitida, el SMN difundió una serie de recomendaciones y medidas preventivas con el objetivo de que quienes residan en las zonas afectadas puedan tomar todos los recaudos pertinentes.

Entre las principales recomendaciones, el organismo aconseja: