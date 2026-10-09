Alerta del SMN por fuertes tormentas este viernes 9: intensas lluvias en Misiones, Corrientes y Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para el norte del país por la llegada de fuertes tormentas durante el viernes 9 de octubre.

El organismo advirtió que las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos e intensa actividad eléctrica que pueden interrumpir momentáneamente las actividades al aire libre.

Alerta amarilla en Chaco y Corrientes: cómo estará el clima, según el SMN

La alerta amarilla en ambas provincias rige por fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”.

La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 70% a lo largo de todo el día con cielo mayormente nublado. El pronóstico señala que las temperaturas se ubicarán entre los 17° y 20° con vientos sentido norte.

Las tormentas se prolongarán durante toda la jornada y podrían extenderse hasta la mañana del sábado 10 de octubre. Las localidades bajo alerta son las siguientes:

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña y Juan José Castelli.

Corrientes: Empedrado, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de Los Libres e Ituzaingó.

Alerta del SMN por fuertes tormentas este viernes 9: intensas lluvias en Misiones, Corrientes y Chaco. SMN

Alerta naranja para Misiones: el pronóstico del tiempo del SMN

En Misiones rige una alerta naranja por tormentas que advierte sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En Posadas, la capital provincial, se esperan hasta 33 milímetros de agua acumulada durante la jornada del viernes 9 de octubre con fuerte actividad eléctrica. La temperatura oscilará entre los 18° y 26° con vientos moderados.

Entre las localidades alcanzadas se encuentran Apóstoles, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen.

Desde el SMN recomendaron tomar una serie de precauciones ante la alerta naranja:

Salir solo si es necesario.

Permanecer en ambientes cerrados.

Alejarse de puertas y ventanas.

Retirar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 9

La nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá a lo largo de toda la jornada del viernes 9 de octubre con un ambiente fresco e inestable con hasta 40% de probabilidades de lluvias.

La temperatura se ubicará entre los 12° y 16° con posibles vientos de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde. Hacia la noche, el organismo prevé lluvias aisladas con una temperatura cercana a los 14°.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse hasta el sábado 10 de octubre, mientras que el domingo 11 se espera una mejora del tiempo, con una máxima de 17°.