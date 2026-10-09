El SMN emitió la alerta amarilla para el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 9 de octubre en diferentes zonas de Corrientes, Chaco y Formosa.

El pronóstico anticipa lluvias abundantes en cortos períodos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento a lo largo de toda la jornada.

Cómo serán las tormentas previstas para este viernes

Según informó el SMN, las zonas bajo alerta serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos, por su parte, podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

El SMN emitió la alerta para este viernes 9 de octubre. Captura SMN | Composición Canva El Cronista Audiencias

Además, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual. Por este motivo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y tomar precauciones durante el desarrollo de las tormentas.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas

El SMN explica que una alerta meteorológica amarilla advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas .

Zonas afectadas en Corrientes

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar

Ituzaingó

San Miguel

Las tormentas podrían estar acompañadas de otros fenómenos meteorológicos. Shutterstock

Zonas afectadas en Chaco

Bermejo

General Donovan

Resistencia

Libertad

Primero de Mayo

San Fernando

Chacabuco

Comandante Fernández

Doce de Octubre

Dos de Abril

Fray Justo Santa María de Oro

General Belgrano

Independencia

Libertador General San Martín

Mayor Luis Jorge Fontana

Nueve de Julio

O’Higgins

Presidencia de la Plaza

Quitilipi

San Lorenzo

Sargento Cabral

Tapenagá

Veinticinco de Mayo

Maipú

Sudeste de Almirante Brown

Sudeste de General Güemes

Zonas afectadas en Formosa

Formosa

Laishí

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Patiño

Las recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la vigencia de una alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar medidas preventivas para reducir los riesgos: