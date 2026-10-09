El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 9 de octubre en diferentes zonas de Corrientes, Chaco y Formosa.
El pronóstico anticipa lluvias abundantes en cortos períodos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento a lo largo de toda la jornada.
Cómo serán las tormentas previstas para este viernes
Según informó el SMN, las zonas bajo alerta serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos, por su parte, podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.
Además, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual. Por este motivo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y tomar precauciones durante el desarrollo de las tormentas.
Qué significa una alerta amarilla por tormentas
El SMN explica que una alerta meteorológica amarilla advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Zonas afectadas en Corrientes
- General Alvear
- Paso de los Libres
- San Martín
- Santo Tomé
- Berón de Astrada
- Capital
- Empedrado
- General Paz
- Itatí
- Mburucuyá
- Saladas
- San Cosme
- San Luis del Palmar
- Ituzaingó
- San Miguel
Zonas afectadas en Chaco
- Bermejo
- General Donovan
- Resistencia
- Libertad
- Primero de Mayo
- San Fernando
- Chacabuco
- Comandante Fernández
- Doce de Octubre
- Dos de Abril
- Fray Justo Santa María de Oro
- General Belgrano
- Independencia
- Libertador General San Martín
- Mayor Luis Jorge Fontana
- Nueve de Julio
- O’Higgins
- Presidencia de la Plaza
- Quitilipi
- San Lorenzo
- Sargento Cabral
- Tapenagá
- Veinticinco de Mayo
- Maipú
- Sudeste de Almirante Brown
- Sudeste de General Güemes
Zonas afectadas en Formosa
- Formosa
- Laishí
- Pilagás
- Pilcomayo
- Pirané
- Patiño
Las recomendaciones del SMN ante las tormentas
Ante la vigencia de una alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar medidas preventivas para reducir los riesgos:
- Evitar salir de casa si no es necesario.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
- Alejarse de puertas y ventanas durante las tormentas.
- Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio o un vehículo cerrado.