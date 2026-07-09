Ni correr ni caminata rápida: el ejercicio que mejora la capacidad pulmonar, cuida el corazón y ayuda a la circulación

Se trata de una práctica que no requiere equipamiento ni suscripción y se puede ejercitar en cualquier lugar, incluso en el living de la casa o al aire libre.

Muchas personas la descartan por considerarlo poco intenso. Sin embargo, algunas disciplinas generan más beneficios cardiovasculares que otras actividades recomendadas para adultos mayores.

El azul está asociado a la relajación

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Un estudio publicado en PubMed indica que la práctica mejora notablemente la capacidad física, disminuye los biomarcadores de estrés cardíaco y enriquece la calidad de vida de quienes la adoptan de manera regular.

A diferencia de ejercicios convencionales, el yoga afecta simultáneamente al cuerpo y al sistema nervioso, lo que lleva al corazón a bombear sangre con mayor fuerza.

Ese doble efecto lo convierte en un entrenamiento de alta eficiencia para la resistencia cardiorrespiratoria.

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Beneficios para la salud cardiovascular y la presión arterial

Asimismo, la práctica del yoga contribuye a la disminución de la frecuencia cardíaca en estado de reposo, así como a la expansión de la capacidad pulmonar, resultado del ejercicio de la respiración consciente.

La práctica regular de yoga es beneficiosa para reducir la presión arterial, particularmente en individuos que padecen hipertensión leve a moderada, dado que facilita la relajación de los vasos sanguíneos y disminuye la activación del sistema nervioso en estado de alerta.

Ventajas clave

Reducción de la presión arterial

Mejor función endotelial y dilatación arterial

Menor frecuencia cardíaca en reposo

Mayor capacidad pulmonar

Para lograr que una sesión sea exitosa, es fundamental no solo ejecutar adecuadamente las posturas, sino también prestar atención a la respiración consciente, la alineación correcta, la presencia mental y la relajación, que poseen una importancia similar.

La práctica se puede llevar a cabo de manera individual en casa o en grupo al aire libre. En ambos escenarios, los beneficios para la salud del corazón son igualmente aplicables.