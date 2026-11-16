Aguinaldo para jubilados ANSES: de cuánto sería el SAC con el último aumento del año.

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,2%, dato clave para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) calcule el incremento de la jubilación mínima para diciembre.

Durante el último mes del año, el organismo también pagará la segunda cuota del aguinaldo, por lo que el porcentaje de inflación permite anticipar cuánto cobrarían los adultos mayores.

Si bien la suba aún no fue confirmada, se espera que el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano siga la línea de los meses pasados y aplique la ley de movilidad.

Cuánto cobrarían los jubilados en diciembre con aumento

En noviembre, los adultos mayores beneficiarios cobrarán un haber mínimo de $ 444.158,46, monto que ya contempla el incremento de 1,93% por el IPC de septiembre.

Como en octubre la inflación registrada por el INDEC fue de 2,2%, el haber mínimo jubilatorio treparía hasta los $ 453.931,95. Si continúa el pago del bono de refuerzo de $ 70.000, el haber escalaría hasta los $ 523.931,95.

Aguinaldo para jubilados ANSES: de cuánto sería el SAC con el último aumento del año. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Quiénes cobran el aguinaldo y de cuánto sería

Los jubilados y pensionados cobrarán en diciembre la segunda cuota del aguinaldo.

El pago se suele acreditar junto con los depósitos del haber. Tal como señala el artículo 31 de la Ley 24.241, se liquida dos veces al año, en junio y diciembre y contempla el 50% del mejor haber cobrado en los últimos seis meses.

De aplicarse el incremento de 2,2%, la mínima quedaría en $ 453.931,95. De esta manera, el SAC equivaldría a $ 226.965,98.

Sumados el haber y el aguinaldo, el monto escala hasta los $ 680.897,93. Si se acredita el bono de $ 70.000, el total para quienes cobran la mínima y reciben el bono sería de $ 750.897,93.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre:

Jubilados que cobran hasta un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo