En cuanto al sector privado, los trabajadores deben recibir un aguinaldo equivalente a 15 días de salario como mínimo, mientras los empleadores están obligados a entregar a más tardar el 20 de diciembre.

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores del sector privado y está en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La norma establece que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo equivale a 15 días de salario .

Si el patrón no lo hace en tiempo y forma, se puede reclamar.

¿Cuánto toca de aguinaldo según el salario y el tiempo en la empresa?

Si se trabajó todo el año, el cálculo es sencillo: se debe multiplicar el salario diario por 15. Por ejemplo, con un salario diario de 400 pesos, el aguinaldo mínimo sería de 6,000 pesos.

Si la paga es por mes, dividir el sueldo entre 30 para sacar el salario diario. Para calulcarlo se debe usar el salario diario ordinario, no el salario diario integrado (SDI), que sirve para temas de seguridad social.

La Ley determina que el aguinaldo debe ser proporcional a 15 días de trabajo por lo menos.

Cuánto corresponde de aguinaldo antes del año de antigüedad

Si no se completa el año de servicio en una empresa o puesto de trabajo, también corresponde el aguinaldo, según lo previsto en la Ley.

La ley reconoce el pago de la parte proporcional al tiempo que trabajaste, sin importar si se sigue para la empresa en la fecha de pago. La fórmula en este caso es: salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados. Como ejemplo ilustrativo, con un salario diario de 500 pesos y 180 días laborados, el cálculo da alrededor de 3,699 pesos.

¿Quiénes tienen derecho y qué hacer si no te pagan?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) aclara que el aguinaldo aplica aunque no se haya cumplido un año en el empleo . Para tener claro cada caso, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Trabajadores de la LFT: tienen derecho al mínimo de 15 días de salario por un año completo, o a la parte proporcional si trabajaron menos tiempo.

Si renunciaste o te dieron de baja: el proporcional se calcula por el tiempo trabajado y forma parte de tu finiquito o liquidación.

Trabajadores del Estado: se rigen por otra ley, la de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo artículo 42 Bis fija un aguinaldo de al menos 40 días de salario, pagado en dos partes.

Si no lo pagan o pagan de menos: se puede acudir a la Profedet o a los tribunales laborales. Tienes un año, contado a partir del 20 de diciembre, para reclamarlo.

Antes del inicio de diciembre conviene revisar el salario diario y los días que se llevan trabajados en el año. Así se podrá calcular cuánto esperar en el depósito y detectar cualquier diferencia a tiempo.