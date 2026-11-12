Si la empresa entrega el aguinaldo en vales, podría recibir una multa de entre 50 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a un monto de entre 5.428,50 y 54.285 pesos.

De cara a fin de año, las empresas se preparan para pagar el aguinaldo. En esta línea, surgen dudas sobre la forma en que debe entregarse esta prestación, especialmente en aquellos casos en los que los empleadores proponen alternativas al pago en efectivo, como los vales de despensa.

En México, tanto las grandes compañías como los pequeños negocios deben cumplir con esta obligación laboral. Por eso, es importante conocer lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y cuáles son los derechos de los trabajadores cuando llega el momento de recibir este ingreso adicional.

El artículo 101 de la LFT establece que el aguinaldo debe pagarse en dinero y en moneda de curso legal. Por eso, está prohibido reemplazarlo por vales de despensa, mercancías o créditos en tiendas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria en México y está contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Se trata de un pago anual que los empleadores deben entregar a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, como reconocimiento por los servicios prestados durante el año y como un ingreso extra para afrontar los gastos de las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la legislación vigente, el monto mínimo corresponde a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante el año . En cambio, aquellos empleados que no hayan cumplido los doce meses de servicio tienen derecho a recibir una parte proporcional, calculada en función del tiempo que hayan trabajado.

¿Se puede sustituir el aguinaldo por vales de despensa?

Una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si las empresas pueden entregar esta prestación mediante vales de despensa en lugar de dinero. No obstante, la normativa laboral establece que el aguinaldo debe pagarse en efectivo y en moneda de curso legal.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que este derecho no puede sustituirse por:

Vales

Mercancías

Fichas

Otro elemento que reemplace al dinero

Sin embargo, esto no significa que el empleador esté obligado a entregar billetes. También puede realizar el depósito mediante una transferencia bancaria, siempre que respete las condiciones legales y el plazo establecido.

¿Qué puedo hacer si no me pagaron el aguinaldo?

Los trabajadores que no reciban el aguinaldo o tengan inconvenientes con el pago pueden acudir a la PROFEDET, organismo que brinda:

Orientación

Asesoría

Servicios de conciliación

Representación jurídica gratuita para defender sus derechos laborales

En la Ciudad de México, una de las oficinas de atención se encuentra en Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. También funciona una unidad móvil en las inmediaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Calzada Azcapotzalco-La Villa 311, colonia Santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco.