Sumar coco rallado al mate se volvió una práctica cada vez más común ya que la combinación con la yerba cambia el sabor clásico y agrega propiedades nutricionales sin necesidad de usar azúcar. En este aspecto, el coco aporta un dulzor natural y un aroma suave que reduce el amargor de la yerba y genera un mate mucho más equilibrado y duradero ya que evitará que se “lave” muy rápido. El coco rallado contiene grasas saludables, conocidas como triglicéridos de cadena media que el cuerpo utiliza como fuente rápida de energía. Al agregarle este compuesto al mate, se produce una absorción rápida con efecto casi inmediato. También aporta fibra dietética, cuyo componente mejora el tránsito intestinal y aumenta la sensación de saciedad luego de la ingesta del mate. Además, el coco rallado es una gran fuente de nutrientes, entre los que se destacan el hierro, calcio, magnesio, potasio y selenio, los cuales cumplen funciones musculares, nerviosas e inmunológicas. El coco tiene antioxidantes naturales que, al combinarse con los compuestos de la yerba mate, como polifenoles y xantinas, puede ayudar a proteger las células frente al estrés oxidativo. Además, ayuda a equilibrar el sabor de la yerba y puede reducir la acidez. Otro punto a favor es que los ácidos grasos naturales del coco también pueden colaborar con la salud cardiovascular, siempre que se consuma en cantidades moderadas. Para poder incorporar el coco rallado al mate se deben tener en cuenta una serie de consideraciones fundamentales en la preparación para que puedan aprovecharse al máximo todas las propiedades de este compuesto. Ahora bien, entre las maneras más comunes y efectivas se puede optar por: Por su parte, lo más aconsejable es no agregarle azúcar al coco rallado ni al mate ya que su incorporación hace que se aprovechen menos nutrientes.