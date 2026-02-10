Entre los miles de consumidores del mate es cada vez más común agregar a la yerba ciertos ingredientes naturales como hierbas, yuyos, cáscaras de frutas y semillas porque aportan nuevos sabores. La tendencia incluye a quienes eligen opciones saludables para que la infusión sea una bomba de beneficios para el bienestar integral a toda hora del día. Entre los adeptos a la alimentación funcional, es cada vez más habitual incorporar al mate de cada día un ingrediente muy versátil, económico y fácil de usar, que está en muchas recetas y cocinas. Se trata de la gelatina sin sabor, que tiene colágeno, muy apreciado y buscado porque posee gran parte de las propiedades y los beneficios para la salud de los huesos y las articulaciones, el fortalecimiento del cabello y los dientes que recomiendan para una buena salud, vitalidad y longevidad. Y tiene una ventaja adicional: al ser de sabor neutro, no modifica el gusto del mate ni de los demás ingredientes que se le agreguen, así que su uso en la ronda de mate cotidiano para desayunar, trabajar o estudiar es práctico y sin excusas. La gelatina es una sustancia sólida, translúcida, incolora e insípida que se obtiene a partir del colágeno que proviene del tejido conectivo (huesos, cartílagos y piel) de animales (generalmente vacuno o porcino) que se somete a un proceso de hidrólisis. Los expertos en alimentación saludable y actividad física recomiendan la gelatina sin sabor porque es un alimento funcional. Es pura, natural y se puede mezclar con cualquier bebida o comida sin alterar el gusto. A diferencia de la gelatina con sabor (que suele ser 80% azúcar y colorantes), la gelatina sin sabor es: La preparación del mate con gelatina sin sabor es muy simple. Hay dos métodos Este método es el más efectivo e ideal porque la gelatina se distribuye de forma pareja en cada cebada. Este método es más directo pero hay que tener cuidado para que no se tape el mate. Con el objetivo de cuidar la salud, es fundamental no confundirlas: