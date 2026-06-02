El mate no es solamente una bebida o un desayuno en Argentina, es un ritual diario que une a millones de personas. Además de su sabor y energía, muchos aprovechan esta infusión para sumar hierbas con propiedades medicinales.

En este sentido, existe un "yuyo" muy especial que, al incorporarse al mate, puede marcar la diferencia, ya que ayuda a reducir la ansiedad, permite conciliar un sueño reparador y alivia distintos tipos de dolor.

¿Qué yuyo calma los nervios si lo sumás al mate?

Se trata del tilo, una flor aromática amarilla muy conocida por su efecto relajante. Aunque suele usarse en infusiones calientes como el té, el tilo también puede agregarse al mate.

Esta planta es reconocida por sus propiedades ansiolíticas y sedantes, ideales para quienes sufren de estrés, nerviosismo o dificultades para dormir.

Gracias a sus flavonoides y aceites esenciales, el tilo actúa directamente sobre el sistema nervioso central, generando un efecto calmante natural. Por eso, es una excelente opción para quienes buscan una alternativa sin fármacos para mejorar el bienestar emocional.

Además del tilo, existen otras hierbas que pueden potencial el sabor del mate.

Los beneficios de agregar tilo al mate

Según estudios realizados por la Universidad de Buenos Aires, el tilo no solo relaja la mente, sino que también tiene efectos positivos en el cuerpo:

Reduce la tensión muscular , lo que puede aliviar dolores de cabeza tensionales.

Actúa como antiespasmódico , combatiendo cólicos, indigestión y malestares estomacales.

Tiene propiedades antiinflamatorias , útiles para personas con artritis u otras afecciones inflamatorias.

Su acción antioxidante protege las células del envejecimiento y el daño oxidativo.

Funciona como diurético , favoreciendo la eliminación de líquidos y ayudando a controlar la presión arterial.

Mejora la circulación sanguínea y puede beneficiar la salud cardiovascular.

¿Cómo preparar el mate con tilo de forma correcta?

Preparar un mate con tilo es muy fácil, ya que solo se necesita seguir estos pasos:

Calentar el agua a unos 80°C, no debe hervir. Mezclar la yerba habitual con flores secas de tilo (entre 2 y 4 gramos, como recomienda la OMS).Llenar el mate hasta ¾ de su capacidad. Agregar un chorrito de agua tibia para humedecer la yerba sin quemarla Colocar la bombilla en diagonal y comenzar a cebar como de costumbre

¿Qué otros yuyos se pueden agregar al mate?

Además del tilo, hay otras hierbas que se pueden agregar a al mate para potenciar sus beneficios: