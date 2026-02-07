Las recetas saludables están cada vez más presentes en la vida cotidiana y para quienes buscan una alternativa más liviana para acompañar el mate, existe un bizcochuelo marmolado sin harina ni azúcar que queda igual de delicioso que el de la versión original. Este bizcochuelo marmolado se prepara en pocos minutos, queda esponjoso y utiliza ingredientes simples que reemplazan a la harina tradicional y al azúcar refinada sin resignar el sabor ni textura clásica. La clave de esta receta está en el uso de harinas alternativas y endulzantes naturales que aportan suavidad y humedad a la preparación, otorgando un resultado exquisito y saludable. Además, no requiere batidoras ni técnicas complejas, lo que la vuelve práctica incluso para quienes no suelen cocinar, ya que en menos de diez minutos de preparación, el molde ya puede ir al horno. Para poder hacer un bizcochuelo saludable sin azúcar ni harina y que sale súper esponjoso, será necesario contar con los siguientes ingredientes: