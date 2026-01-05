Chau acidez: el yuyo para el mate que alivia los problemas digestivos

En esta noticia ¿Cuáles son las propiedades nutricionales del mate?

El mate es una de las infusiones más tradicionales de la Argentina. Con el tiempo, se incorporaron hierbas, frutas y especias para potenciar su sabor y beneficios.

Entre todas las combinaciones posibles, la manzanilla se convirtió en una de las favoritas.

Esta hierba es suave, aromática, digestiva y no provoca acidez, lo que la convierte en el yuyo ideal para quienes desean disfrutar del mate sin experimentar malestar estomacal.

¿Por qué son más las personas que le agregan manzanilla al mate?

La combinación de yerba mate y manzanilla generaron popularidad debido a que integra lo mejor de ambas infusiones: el sabor tradicional del mate y las propiedades calmantes, antiinflamatorias y digestivas de la manzanilla.

La yerba proporciona energía natural a través de las xantinas, mientras que la manzanilla ayuda a mitigar molestias gastrointestinales, relajar el sistema nervioso y prevenir la acidez, un inconveniente frecuente en quienes consumen mate de manera diaria.

Adicionalmente, su sabor ligeramente dulce y floral equilibra la intensidad de la yerba sin requerir la adición de azúcar u otros endulzantes.

El yuyo perfecto para el mate: no genera acidez y mejora la digestión (foto: archivo).

¿Cuáles son las propiedades nutricionales del mate?

El mate constituye un elemento esencial en la rutina diaria de numerosos argentinos y proporciona diversos beneficios nutricionales:

¿Cuáles son los beneficios de la manzanilla?

1. Ayuda a mejorar la digestión

La manzanilla tiene propiedades carminativas y antiespasmódicas, lo que contribuye a aliviar:

Hinchazón abdominal

Gases

Digestiones pesadas

Cólicos estomacales

Por eso suele recomendarse después de las comidas.

2. Alivia el estrés y la ansiedad

Uno de los usos más populares de la manzanilla es su efecto relajante natural. Consumida en infusión, ayuda a:

Reducir la ansiedad leve

Calmar el sistema nervioso

Favorecer la sensación de bienestar

3. Mejora la calidad del sueño

Gracias a su acción sedante suave, la manzanilla puede ayudar a:

Conciliar el sueño

Reducir el insomnio ocasional

Mejorar el descanso nocturno

Es habitual recomendarla antes de dormir.

Chau acidez: el yuyo para el mate que alivia los problemas digestivos

4. Tiene propiedades antiinflamatorias

Contiene flavonoides y compuestos fenólicos con efecto antiinflamatorio, útiles para:

Dolores musculares leves

Molestias articulares

Inflamaciones internas y externas

5. Alivia los dolores menstruales

La manzanilla puede ayudar a disminuir los cólicos menstruales, ya que relaja los músculos del útero y reduce la inflamación.