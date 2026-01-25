Es un suplemento natural que se destaca porque tiene gran parte de las propiedades y los beneficios para la salud de los huesos y las articulaciones, el fortalecimiento del cabello y los dientes que se recomiendan para una buena salud, vitalidad y longevidad.

Entre los consumidores del mate es común agregar a la yerba ciertos ingredientes naturales como hierbas, yuyos, cáscaras de frutas y semillas que aportan sabor. A la tendencia se suman quienes buscan cada vez más nuevas opciones saludables para que la infusión favorita de los argentinos sea una bomba de beneficios para el bienestar integral.

Ahora también es cada vez más habitual incorporar al mate de cada día un ingrediente muy versátil, económico y fácil de usar, que está en muchas recetas y cocinas.

Y que se destaca porque tiene gran parte de las propiedades y los beneficios para la salud de los huesos y las articulaciones, el fortalecimiento del cabello y los dientes que recomiendan para una buena salud, vitalidad y longevidad.

Y tiene una ventaja adicional: al ser de sabor neutro, no modifica el gusto del mate ni de los demás ingredientes que se le agreguen, así que su uso en la ronda de mate cotidiano para desayunar, trabajar o estudiar es práctico y sin excusas.

¿Por qué la gelatina sin sabor es el polvo “mágico” para sumar colágeno al mate?

La gelatina es una sustancia sólida, translúcida, incolora e insípida que se obtiene a partir del colágeno que proviene del tejido conectivo (huesos, cartílagos y piel) de animales (generalmente vacuno o porcino) que se somete a un proceso de hidrólisis.

Los expertos en alimentación saludable y actividad física recomiendan la gelatina sin sabor porque es un alimento funcional. Es pura, natural y se puede mezclar con cualquier bebida o comida sin alterar el gusto.

A diferencia de la gelatina con sabor (que suele ser 80% azúcar y colorantes), la gelatina sin sabor es:

Proteína pura: contiene entre un 85% y un 90% de contiene entre un 85% y un 90% de proteína

Cero grasas: no tiene colesterol ni lípidos.

Cero carbohidratos: es apta para es apta para dietas keto y para diabéticos.

Aminoácidos clave: es especialmente rica en glicina, prolina y aminoácidos que el cuerpo utiliza para reparar tejidos, tendones y ligamentos.

La gelatina sin sabor es altamente rica en aminoácidos, tiene un elevado porcentaje de proteína (más del 80%) y es apta para celiácos, diabéticos y dietas keto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué beneficios tiene la gelatina sin sabor para la salud y la longevidad?

Fortalecimiento de articulaciones: ayuda a regenerar el cartílago y reduce la inflamación en personas con artrosis o deportistas con mucho desgaste físico.

Salud digestiva: se une al agua en el tracto digestivo y ayuda a que los alimentos se desplacen más fácilmente por el aparato intestinal. Además, ayuda a reparar el revestimiento del estómago (ideal para quienes sufren de colon irritable o acidez) y recomponer la se une al agua en el tracto digestivo y ayuda a que los alimentos se desplacen más fácilmente por el aparato intestinal. Además, ayuda a reparar el revestimiento del estómago (ideal para quienes sufren de colon irritable o acidez) y recomponer la microbiota

Estética natural: al ser puro colágeno , mejora notablemente la elasticidad de la piel (prevención de arrugas), fortalece el crecimiento del cabello y evita que las uñas se vuelvan quebradizas.

Control de peso: produce una sensación de saciedad prolongada, lo que ayuda a evitar el picoteo y el antojo de productos ultraprocesados entre comidas.

Mejora del sueño: la glicina que contiene actúa como un neurotransmisor inhibitorio que ayuda a relajar el sistema nervioso y mejorar la calidad del descanso.

Agregar gelatina sin sabor al mate es un truco fácil para sumar colágeno a la dieta de todos los días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo agregar gelatina sin sabor al mate?

La preparación del mate con gelatina sin sabor es muy simple. Hay dos métodos

Método 1 - En el termo

Este método es el más efectivo e ideal porque la gelatina se distribuye de forma pareja en cada cebada.

Calentá el agua: como siempre, el agua para el mate tiene que estar a una temperatura de 75° y 80°C. No dejes que hierva, ya que el agua hirviendo degrada las propiedades del colágeno además de quemar la yerba. Agregá la gelatina: antes de cerrar el termo, verté unos 5 gramos de gelatina sin sabor dentro, sería la medida de una cucharadita de té. Mezclá bien: cerrá el termo y agitalo un poco o revolvé con una cuchara larga. Al ser agua caliente, la gelatina se disuelve casi instantáneamente y no deja grumos. Cebá normalmente: no vas a notar cambio en el sabor ni en la textura.

Método 2 - En el mate

Este método es más directo pero hay que tener cuidado para que no se tape el mate.

Prepará el mate: colocá la yerba, dejá el hueco y acomodá la bombilla. El truco del “primer chorro”: mojá la yerba con un poco de agua tibia (como hacés siempre para que no se queme). Espolvoreá la gelatina sin sabor: sobre la yerba ya húmeda (en la zona donde cae el agua, cerca de la bombilla), espolvoreá apenas media cucharadita de té de la gelatina sin sabor. Cebá inmediatamente: tirá el agua caliente del termo justo encima de donde pusiste el polvo para que se lave hacia el fondo y se disuelva con el calor.

Los expertos en alimentación saludable y actividad física recomiendan la gelatina sin sabor porque es un alimento funcional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tres consejos expertos para que el mate con gelatina sin sabor salga perfecto

Evitá el exceso de gelatina sin sabor: no pongas más de una cucharadita por termo (1 litro) . Si ponés demasiada, el agua puede volverse un poco más densa o “pesada” al tacto, y podrías sentir una ligera sensación pegajosa en los labios.

Limpiá la bombilla: l a gelatina es una proteína que, al enfriarse, se endurece. Cuando termines de tomar, enjuagá la bombilla enseguida. Esto evita que queden residuos de colágeno que puedan obstruir los agujeros de la bombilla.

Potenciá el efecto: Si te gusta el mate con un toque de limón o naranja, agregale unas gotas o una cascarita. La vitamina C de los cítricos ayuda a que tu cuerpo absorba mucho mejor el colágeno de la gelatina.

¿Cuál es la diferencia entre la gelatina “común” y la gelatina sin sabor?

Con el objetivo de cuidar la salud, es fundamental no confundirlas: