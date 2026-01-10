Golpe a la tradición más argentina de todas: un estudio reveló cuánto mate se puede consumir por día Fuente: Archivo

El mate es parte del ADN argentino y uno de los rituales más arraigados en el día a día. Se toma en familia, en el trabajo, en la calle y hasta durante los viajes, convirtiéndolo en una de las bebidas más consumidas del país.

Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate se consumen alrededor de 6,4 kilos de yerba mate por habitante al año. Además, más del 90% de los hogares argentinos incluye el mate en su rutina cotidiana.

De tal modo, Argentina sigue siendo el principal productor mundial y uno de los mayores exportadores de yerba mate. Sin embargo, su consumo no debe ser indiscriminado y los expertos recomiendan moderación.

¿Cuánto mate se puede tomar por día?

Nutricionistas y especialistas coinciden en que la cantidad segura de mate ronda entre uno y dos litros diarios. Ese volumen equivale a unos ocho o diez mates promedio, dependiendo del tamaño y del ritmo de cebada.

Los expertos destacan que, como cualquier infusión, importa la frecuencia y el contexto de consumo. Si se superan esos valores pueden aparecer molestias digestivas, nerviosas o renales debido a los componentes activos de la yerba.

Esto no implica demonizar al mate ya que trata de una bebida con múltiples propiedades positivas que puede acompañar una dieta equilibrada, pero que, como tal, debe regularse en su consumo diario.

Beneficios reales del mate

El mate concentra cafeína, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Su potencial antioxidante resulta elevado y supera al té verde e incluso al vino tinto según estudios especializados.

Entre los beneficios más citados se encuentran

Refuerzo del sistema inmunológico

Mayor alerta y energía por la cafeína

Ayuda para prevenir calambres gracias a minerales como el potasio

Aporte de vitaminas del grupo B

Estos efectos favorecen a personas con rutinas activas, estudiantes o trabajadores que necesitan mantenerse concentrados.

Mitos y efectos adversos del mate

Alrededor del mate circulan creencias que no siempre coinciden con la evidencia. Uno de los mitos más extendidos es que beber mate adelgaza, pese a que no hay pruebas que sostengan esa afirmación.

También se repite que el mate es completamente inocuo y si bien en la mayoría de los casos se tolera bien, puede provocar acidez o malestar digestivo en personas sensibles. Por ese motivo se desaconseja tomarlo cuando existe irritación gástrica.

Consumirlo en exceso puede afectar el sistema nervioso y el descanso debido a la cafeína. A su vez, una hidratación pobre y un abuso del mate puede sobrecargar la función renal.