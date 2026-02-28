Dormir bien es clave para que el cuerpo y el cerebro se recuperen cada noche ya que, un descanso de calidad ayuda a mantenerse saludable en todos los aspectos. En este sentido, existe un té que ayuda a tener conciliar el sueño y es muy fácil de preparar. El té de lavanda es una de las infusiones que más ayudan a dormir y que es muy recomendado para aquellas personas que presentan dificultades al momento de descansar por la noche. El té a base de lavanda concentra propiedades antioxidantes y compuestos con efecto relajante que pueden favorecer el descanso nocturno. Por este motivo, muchos especialistas coinciden en que beber una taza de esta infusión antes de acostarse puede ayudar a disminuir las tensiones acumuladas y otorgar un descanso mucho más profundo. Asimismo, una publicación de European Journal of Applied Sciences analizó el consumo de té de lavanda en adultos jóvenes durante dos semanas y los resultados mostraron un efecto positivo en la calidad sueño. Además, el Comité de Medicamentos a Base de Plantas de la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que el aceite esencial de lavanda puede utilizarse para aliviar síntomas leves de estrés y agotamiento y como ayuda para dormir. Preparar esta infusión para beber antes de acostarse es muy sencillo y solo se necesitarán unos pocos ingredientes. Además, se hace en muy poco tiempo y puede adoptarse como ritual para aumentar la relajación. Ahora bien, para hacerlo hay que colocar el agua en una olla pequeña y llevarla a fuego medio hasta que hierva. Luego se agrega la lavanda y se retira del fuego. Una vez hecho esto, se debe tapar y dejar reposar cinco minutos, para luego colarlo y servirlo. Opcionalmente, se pueden agregar otras hierbas y especias aromáticas para realzar el sabor, tales como el clavo de olor, diente de león o similares. En tanto, incorporar este té a la rutina nocturna, junto con hábitos saludables y actividad física regular, puede ser un aliado natural para dormir más profundo y combatir el insomnio.