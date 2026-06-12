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El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 es de $ 1.400 para la compra y $ 1450.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana, del 39.92%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.51%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).
La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1430.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).