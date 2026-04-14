Los amantes del café tienen una gran variedad de maneras de disfrutar esta infusión, sin embargo, pocos saben el truco casero de agregarle cacao amargo. No solo tiene un sabor exquisito sino también en sus propiedades con beneficios para el organismo. Ambos ingredientes comparten algo en común: son ricos en antioxidantes. El café aporta ácido clorogénico y el cacao amargo contiene flavonoides, dos compuestos que trabajan juntos para combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño provocado por los radicales libres. A nivel cardiovascular, esta dupla puede ser aliada. Los flavonoides del cacao ayudan a: Sumado al efecto vasodilatador del café, el resultado es una bebida que, consumida con moderación, puede contribuir a la salud del corazón. Además, la combinación tiene un efecto interesante sobre el estado de ánimo. El cacao amargo estimula la producción de serotonina y endorfinas, mientras que la cafeína mejora el estado de alerta y la concentración. Es decir que combinarlos puede generar una sensación de bienestar más sostenida que la del café solo. Incorporar esta práctica de forma regular puede aportar: La clave está en usar cacao amargo puro (sin azúcar ni mezclas procesadas) y agregarlo directamente al café recién preparado. La proporción recomendada es una cucharadita de cacao por cada taza. Se puede tomar solo, con leche vegetal o endulzado con stevia o miel, sin que pierda sus propiedades. Lo ideal es consumirlo por la mañana o antes del mediodía para evitar que la cafeína altere el sueño. Como todo hábito alimenticio, la moderación es fundamental. Los expertos recomiendan consumir dos tazas diarias para obtener los beneficios sin excederse en cafeína.