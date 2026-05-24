Por qué recomiendan mezclar café usado con bicarbonato y para qué se utiliza.

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Mezclar restos de café con bicarbonato de sodio se convirtió en uno de esos trucos que, sin grandes promesas, terminan sorprendiendo por su utilidad. En un contexto donde cada vez más personas buscan reducir gastos y evitar químicos agresivos, esta combinación aparece como una alternativa simple y efectiva.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, el interés por este preparado tiene que ver con algo concreto: permite reutilizar un residuo cotidiano y transformarlo en un recurso útil para distintas tareas domésticas.

Un residuo que se transforma en solución

El café que sobra después de prepararlo no pierde todas sus propiedades. Su textura granulada y su capacidad para absorber olores lo convierten en un aliado inesperado dentro del hogar.

Al sumarle bicarbonato, conocido por su poder neutralizador, se potencia su efectividad en múltiples usos, logrando una mezcla versátil que se adapta a distintas necesidades.

Esta combinación permite reutilizar un residuo cotidiano. (Fuente: archivo)

Entre sus aplicaciones más comunes aparecen opciones tanto para el hogar como para el cuidado personal:

Neutralizar olores en en espacios cerrados como la heladera, el tacho de basura o incluso dentro del calzado

Limpiar superficies con suciedad adherida, aprovechando su efecto abrasivo suave

Exfoliar la piel de forma casera, ayudando a remover impurezas

Ahuyentar insectos en patios o balcones, aunque con resultados variables

Por qué esta mezcla se volvió tendencia

El atractivo principal de esta combinación está en su doble beneficio: por un lado, reduce el desperdicio al reutilizar el café; por otro, evita recurrir a productos industriales que pueden ser más costosos o contaminantes.

Además, su preparación no requiere conocimientos especiales ni ingredientes difíciles de conseguir, lo que la vuelve accesible para cualquier hogar y fácil de incorporar a la rutina.

Cómo prepararla en pocos pasos

Para obtener esta mezcla solo hace falta dejar secar el café usado y combinarlo con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio, logrando una textura homogénea.

Se puede utilizar directamente en seco o agregar un poco de agua hasta formar una pasta más densa, según el uso que se le quiera dar.

Recomendaciones antes de usarla

Aunque se trata de un preparado seguro en la mayoría de los casos, conviene tener ciertas precauciones para evitar inconvenientes en superficies delicadas.

Es recomendable probar primero en una zona poco visible para evitar posibles manchas o daños, especialmente en materiales sensibles.

En definitiva, este truco casero demuestra que con elementos simples y al alcance de todos se pueden resolver tareas cotidianas de manera más económica y sustentable.