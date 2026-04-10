Hay un truco casero que circula entre las personas que buscan mantener la heladera sin malos olores y sin recurrir a productos químicos abrasivos: colocar cinco clavos de olor dentro del electrodoméstico. Se trata de una práctica fácil y económica, que se respalda en las propiedades naturales de esta especia de uso milenario. El clavo de olor actúa sobre el ambiente interior de la heladera de una manera concreta. La clave está en su composición. El clavo contiene eugenol, un compuesto activo que le da ese aroma intenso y característico, y que también es el responsable de sus propiedades antimicrobianas. Esta sustancia no solo perfuma el espacio: trabaja sobre las bacterias que generan los olores desagradables y evita su desarrollo. Los malos olores en la heladera no aparecen solos: son el resultado de bacterias, hongos y residuos de alimentos que se descomponen lentamente. El eugenol en los clavos de olor actúa como un agente antibacterial natural que, según estudios, es capaz de inhibir el crecimiento de varios tipos de bacterias comunes. Al colocar los clavos dentro de la heladera, su aroma se libera de forma gradual y sostenida. Eso neutraliza los olores existentes y al mismo tiempo reduce la carga bacteriana del ambiente. Es una diferencia significativa con los aromatizantes convencionales, que solo tapan el problema sin resolverlo. El método más común es pinchar cinco clavos en medio limón o naranja y dejar el conjunto en uno de los estantes de la heladera. También se pueden colocar los clavos solos en un recipiente pequeño abierto. Los beneficios principales son: Se recomienda renovar los clavos o el limón cada diez días aproximadamente, dependiendo de la cantidad de alimentos que haya en la heladera y de qué tan seguido se abre la puerta. Más allá de la heladera, los clavos de olor tienen otro uso práctico en el hogar: son un repelente natural de moscas y mosquitos. Colocar un plato con clavos de olor triturados cerca de frutas o en la mesada puede ayudar a mantener los insectos alejados. El mismo eugenol que trabaja dentro de la heladera funciona como disuasivo para estos bichos, sin necesidad de aerosoles ni tóxicos.