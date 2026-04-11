Hacer milanesas es una tarea cotidiana en muchas casas argentinas, pero el proceso de empanado puede volverse una pesadilla si el pan rallado termina más en las manos que en la carne. Para este problema existe una técnica simple que lo soluciona de raíz. El secreto está en usar cada mano para una sola función y no mezclarlas. El procedimiento es el siguiente: con la mano húmeda se pasa la carne por el huevo batido, se la deja escurrir un segundo y se deposita sobre el pan rallado. A partir de ahí, la mano seca toma el control para cubrir y presionar la milanesa. Nunca las dos manos tocan el mismo elemento. Seguir este orden hace que el rebozado quede parejo, sin grumos y sin que se formen bollos de masa pegados a los dedos. Aplicar el método de las dos manos ya es un gran avance, pero hay algunos detalles adicionales que marcan diferencia: El reposo en frío es un punto que muchos ignoran, pero ayuda a que el apanado se afirme y no se caiga al momento de freír. El problema tiene una explicación simple: cuando la misma mano toca el huevo y después el pan rallado, los dos elementos se combinan en los dedos y forman una mezcla húmeda que se acumula. Cuantas más milanesas se hacen, peor se pone. La técnica de separar funciones corta ese ciclo desde el principio y hace que todo el proceso sea más limpio y rápido. En resumen, el cocinero podrá evitar ensuciar la cocina, ser más rápido a la hora de cocinar y evitar ensuciarse la ropa.