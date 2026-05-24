Si tienes ganas de descubrir una cafetería diferente o probar algunos de los productos del Bienestar, debes tener en cuenta una excelente noticia por parte del Gobierno. La Ciudad de México inauguró la Cacfetería, una propuesta que combina café, productos artesanales y artículos elaborados dentro del programa Sembrando Vida.

Según dieron a conocer las autoridades capitalinas, el nombre “Cacfetería” nace de un juego de palabras con las siglas CAC, que hacen referencia a las Comunidades de Aprendizaje Campesino del programa Sembrando Vida. La propuesta busca convertirse en ejemplo para impulsar y consumir productos nacionales.

Gobierno inaugura la cafetería del Bienestar con productos del programa Sembrando Vida

Conoce los detalles de esta propuesta y disfruta de la gastronomía mexicana a un precio económico y amigable con tu bolsillo.

¿Dónde encontrar el café del bienestar?

El local se encuentra dentro de la tienda Fonart Reforma 116, sobre Paseo de la Reforma. Su ubicación resulta estratégica, ya que está cerca de diversos puntos concurridos de la capital y puede ser una buena parada si caminas hacia la Alameda Central o el Centro Histórico.

En una zona llena de cafeterías y comercios, Cacfetería aparece como una opción distinta para descansar un momento, tomar algo o conocer productos nacionales.

Productos disponibles en la cafetería del Bienestar

El menú incluye distintas bebidas preparadas con café, entre ellas:

Espresso y espresso doble

Flat White

Capuchino

Latte

Moka

Americano

Long black

Ice latte

Los precios rondan entre 40 y 65 pesos, similares a los de otras cafeterías de la zona.

Además de las bebidas, el espacio también funciona como punto de venta de productos vinculados a Sembrando Vida, como:

Café Bienestar en varias presentaciones

Chocolate Bienestar

Miel multifloral

Flor de Jamaica

Masa para atoles

Galletas de maíz

Botanas de amaranto y nopal

Jugos, salsas y conservas

Artesanías y productos con sello “Hecho en México”

Cabe destacar que el lugar está acondicionado para consumir allí. Cuenta con barra de preparación, anaqueles con productos y una pequeña zona con mesas y sillas de madera.