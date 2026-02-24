Con motivo de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con un 25% de descuento en pasajes a destinos nacionales e internacionales. La iniciativa apunta a incentivar la demanda durante la temporada baja de 2026 y estará disponible por tiempo limitado. La promoción rige exclusivamente para compras realizadas entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, y permite planificar viajes con anticipación a tarifas reducidas. El beneficio aplica según el destino y la fecha de viaje: Además, la compañía permite pagar los pasajes en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Los tickets se pueden adquirir a través del sitio web oficial, call center, sucursales o agencias de viajes. Actualmente, la aerolínea opera en 37 destinos dentro del país y 22 en el exterior. La empresa también presentó recientemente su primer plan de inversión financiado con recursos propios, que contempla la incorporación de 18 nuevos aviones mediante leasing para ampliar la flota y la capacidad operativa. Por su parte, desde la compañia señalaron: “Del 23 de febrero al 1 de marzo, aprovechá un 25% de descuento en todos nuestros vuelos y viajá por Argentina, América o Europa. Es una oportunidad única y por tiempo limitado para planear esa escapada pendiente”. En paralelo, los controladores nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron medidas de fuerza desde el 26 de febrero, que podrían generar demoras y cancelaciones. La medida limita autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, además de la recepción y transmisión de planes de vuelo. Quedan exceptuadas las operaciones sanitarias, humanitarias, de Estado o de búsqueda y rescate.