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Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3376 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 27 de mayo

 337611° 1936
 2°456112° 5625
 3°885413° 0716
 4°796914° 1795
 5°051915° 3525
 6°443116° 6448
 7°905617° 9685
 8°474918° 8018
 9°578419° 1919
 10°160720° 7368

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¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.