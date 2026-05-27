En esta noticia ¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3376 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 27 de mayo

1° 3376 11° 1936 2° 4561 12° 5625 3° 8854 13° 0716 4° 7969 14° 1795 5° 0519 15° 3525 6° 4431 16° 6448 7° 9056 17° 9685 8° 4749 18° 8018 9° 5784 19° 1919 10° 1607 20° 7368

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.