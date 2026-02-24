Cada vez más argentinos eligen viajar solos como una forma de reconectar consigo mismos y vivir experiencias auténticas a su propio ritmo. La sensación de libertad, autonomía e introspección que brindan estos viajes es algo que, sin duda, enriquece el alma. En ese escenario, Perú se convirtió en el destino ideal para quienes deciden recorrer sus históricas calles y maravillas naturales en solitario, mientras van probando, a la par, su inigualable gastronomía que representa a América Latina. Según el Perfil del Turista Extranjero de PROMPERÚ, el 57% de los argentinos que visitan dicho país lo hacen solos. Para ellos, conoce estos tres destinos peruanos que no pueden perderse si buscan vivir una inolvidable aventura de a uno. Lima es la puerta de entrada al país y la capital del Perú. Combina historia, modernidad y una de las escenas gastronómicas más fascinantes de la región. Su cocina cautiva paladares con propuestas que van desde el tradicional ceviche hasta la alta cocina contemporánea, que ha posicionado a la ciudad como uno de los mejores destinos culinarios del mundo. Para quienes viajan solos, distritos como Miraflores y Barranco son ideales para pasear y hospedarse por su gran variedad de atractivos, su diversa oferta culinaria y su vida cultural activa. Entre parques frente al mar, ciclovías y mercados locales, el viajero tiene múltiples opciones para armar su propio itinerario: una clase de surf, un recorrido en bicicleta por el malecón o simplemente sentarse en un banco para contemplar los increíbles atardeceres frente al Pacífico. Al caer la noche, la experiencia se eleva en alguno de sus entretenidos rooftops. Desde las alturas, Lima se ve y se saborea distinto: la gastronomía y los cócteles de autor se convierten en protagonistas —incluyendo el emblemático pisco sour— mientras la ciudad se ilumina lentamente. Una forma perfecta de cerrar el día, rodeado de desconocidos que, por unas horas, comparten la misma vista privilegiada de la capital peruana. Cusco no solo se visita, se siente. Viajar solo hasta la antigua capital del Imperio inca es sumergirse en una ciudad donde la historia se vive en presente y donde es imposible no cruzarse con viajeros de todo el mundo. Las conversaciones nacen solas y la sensación de comunidad aparece incluso en el silencio. Viajar solo aquí resulta especialmente enriquecedor. Caminar por sus calles empedradas y visitar templos históricos como la Catedral y el Qorikancha invitan a la reflexión. En tanto, perderse por el barrio de San Blas, con sus talleres de artesanos y miradores naturales, es una experiencia en sí misma. Y de noche, cuando las luces de la ciudad se encienden, el paseo se vuelve casi mágico. Si se busca un viaje más introspectivo y de íntima conexión con el mundo andino, se recomienda visitar el Valle Sagrado de los Incas. Sus paisajes imponentes y sitios arqueológicos como Maras, Moray, Pisac, Chinchero y Ollantaytambo hacen que uno se sienta cobijado por la historia y la naturaleza. Otra gran alternativa es la laguna de Piuray, un mágico lugar rodeado de montañas, escenario ideal para un picnic al aire libre, navegar en kayak o incluso hacer stand up paddle. Por la noche, el viajero puede optar por alguno de los múltiples bares que hay en la ciudad del Cusco o disfrutar de una cena show para conocer las danzas, la música y la cultura viva del lugar. Las playas de Piura son ideales para vivir días simples y placenteros, marcados por el sol, el mar y la brisa cálida. Esta región del norte de Perú es perfecta para los viajeros solitarios que buscan desconexión y momentos de relax en un destino con clima cálido durante todo el año. Aquí, viajar solo se convierte en una experiencia de libertad absoluta. Balnearios como Máncora y Vichayito invitan a realizar relajantes caminatas a orillas del mar, sumergirse en las refrescantes aguas del océano Pacífico, observar mágicos atardeceres desde la piscina del hotel y disfrutar de cenas frente al océano. En tanto, la playa Los Órganos despierta el alma aventurera con deportes acuáticos como buceo, surf y stand up paddle, entre otros. Si se quiere vivir un momento más animado, Máncora ofrece una gran variedad de bares y restaurantes donde los sabores, la música y las risas resuenan mientras el alma se llena de vida. Los vuelos a Perú desde Argentina toman solo unas cuatro horas. Se puede llegar a Lima desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta e Iguazú. Desde la capital peruana, a su vez, parten vuelos directos hacia destinos como Cusco y Piura. Perú ofrece una combinación única de historia, naturaleza y gastronomía, y entre sus destinos más destacados se encuentra Lima, la capital vibrante frente al Pacífico, reconocida por su escena culinaria de nivel mundial; Cusco, antigua capital del Imperio inca y puerta de entrada a Machu Picchu, ícono indiscutido del país y una de las maravillas del mundo; y el Valle Sagrado de los Incas, que deslumbra con paisajes andinos y sitios arqueológicos como Ollantaytambo, Pisac y Moray. En el sur, Arequipa, conocida como la “Ciudad Blanca”, cautiva por su arquitectura colonial y su cercanía al imponente Cañón del Colca, uno de los más profundos del planeta. Más al sur, el Lago Titicaca ofrece una experiencia cultural única con sus islas flotantes y comunidades ancestrales. Hacia el norte, Piura enamora con playas como Máncora, Vichayito y Los Órganos, ideales para el relax y los deportes acuáticos. Finalmente, para quienes buscan contacto pleno con la biodiversidad, la Amazonía peruana —con puertas de entrada como Iquitos o Puerto Maldonado— permite adentrarse en una de las regiones más ricas del mundo en flora y fauna. Estos siete destinos reflejan la diversidad del Perú: costa, sierra y selva en un mismo país, con propuestas que combinan cultura viva, aventura y experiencias gastronómicas inolvidables. La ruta Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery, AEP) a Lima (Jorge Chávez, LIM) está operada todos los días de la semana con múltiples salidas diarias según la aerolínea y el día Las principales compañías que ofrecen vuelos sin escalas entre Argentina y Perú son: