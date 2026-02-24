El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una ampliación del bus eléctrico que une el sur porteño con Retiro. Desde febrero de 2026, el servicio incorporará ocho nuevas estaciones y llegará a un total de 43 paradas a lo largo de un recorrido de 14,9 kilómetros. La modificación más relevante es el traslado de la cabecera hasta la Terminal de Cruceros, una decisión orientada a mejorar la conexión tanto para vecinos como para turistas que arriban al puerto. La extensión del servicio apunta a reforzar la cobertura en barrios como San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca. Con paradas cada tres cuadras aproximadamente, la red gana accesibilidad en zonas de alta circulación y facilita combinaciones con avenidas principales y líneas ferroviarias. La iniciativa busca reducir tiempos de espera, mejorar la conectividad y avanzar en una política de movilidad sustentable en la Ciudad. El servicio es operado por la empresa DOTA y funciona con buses de cero emisiones, con autonomía de 200 kilómetros y velocidad máxima de 60 km/h. Cada unidad puede trasladar a 30 pasajeros, con 13 asientos y espacio para 17 personas de pie. Un rasgo distintivo del proyecto es que los vehículos son conducidos exclusivamente por mujeres. El horario de funcionamiento es de 05:00 a 01:00. La incorporación de estas unidades forma parte del plan para reducir la huella de carbono y modernizar el transporte público en Buenos Aires. •\tAv. Martín García y Defensa •\tItuzaingó y Perú •\tPiedras y Av. Caseros •\tBrasil y Chacabuco •\tPerú y Av. Juan de Garay •\tPerú y Av. San Juan •\tPerú y Carlos Calvo •\tPerú y Av. Independencia •\tPerú y México •\tAv. Belgrano entre Perú y Chacabuco •\tMoreno y Piedras •\tPiedras e Hipólito Yrigoyen •\tEsmeralda y Av. Corrientes •\tEsmeralda y Tucumán •\tEsmeralda y Av. Córdoba •\tEsmeralda y Av. Santa Fe •\tCrucero Gral. Belgrano y Arenales •\tCrucero Gral. Belgrano y Av. del Libertador •\tEstación Retiro (FFCC Línea Mitre) •\tEstación Retiro (FFCC Línea San Martín) •\tAv. Antártida Argentina y Av. de los Inmigrantes •\tAv. Pres. Ramón S. Castillo y Av. Antártida Argentina •\tAv. Pres. Ramón S. Castillo y Av. de los Inmigrantes •\tAv. de los Inmigrantes y C. Pedro Zanni •\tEstación Retiro (FFCC Línea San Martín) •\tEstación Retiro (FFCC Línea Mitre) •\tAv. Santa Fe y Maipú •\tMaipú y Av. Córdoba •\tMaipú y Tucumán •\tMaipú y Av. Corrientes •\tMaipú y Juan Domingo Perón •\tMaipú y Av. Rivadavia •\tChacabuco y Adolfo Alsina •\tChacabuco y Av. Belgrano •\tChacabuco y México •\tChacabuco y Av. Independencia •\tChacabuco y Carlos Calvo •\tChacabuco y Av. San Juan •\tChacabuco y Av. Juan de Garay •\tBrasil y Bolívar •\tBrasil y Balcarce •\tBrasil y Azopardo