Todos los años, se lleva un registro de la cantidad de pasajeros y sus respectivos vuelos tanto para destinos nacionales como para internacionales. En este sentido, se dieron a conocer los números con respecto al tráfico aéreo del 2025 y un país sudamericano aumentó exponencialmente su número con respecto al 2024. Según la Agencia Noticias Argentinas, la Argentina registró el mayor crecimiento porcentual de tráfico aéreo en América Latina en 2025. El incremento interanual fue de 13,2%, según los datos de la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (Alta). Tráfico doméstico alcanzó a los 17,4 millones de pasajeros, es decir, un aumento del 9,1%. Mientras que el tráfico internacional fue de 15,9 millones de pasajeros, es decir, un aumento del 18,2%. Lo curioso es que el tráfico intrarregional, es decir, doméstico e internacional intrarregional creció un 84%. El primer lugar es para la Argentina y el segundo lugar es para Brasil con un total de 129,6 millones de pasajeros y un aumento interanual de 9,4%. Es decir, 11,2 millones de pasajeros adicionales con respecto a 2024. Asimismo, integra este top 3 Panamá con un total de 21 millones de pasajeros y un aumento interanual del 9%. Es decir, un total de 1,7 millones de pasajeros adicionales con respecto a 2024. Esta lista la integran México (2,4% interanual), Colombia (1,7% interanual) y Chile (0,8% interanual). En este marco, Peter Cerdá, Ceo de Alta, dialogó con Agencia Noticias Argentinas y remarcó: “En 2025, el tráfico aéreo total en América Latina y el Caribe alcanzó 477,3 millones de pasajeros, un crecimiento interanual de 3,8% que confirma un año estable y positivo para la región”. Del mismo modo, señaló: “El 84% de la expansión provino de operaciones dentro de LAC, con Argentina como el mercado de mayor crecimiento porcentual, seguido de Brasil, que registró un récord histórico al superar los 100 millones de pasajeros domésticos, y Panamá. Los datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados”. Con este ranking, la Argentina se posiciona como uno de los países con mayor densidad en tráfico aéreo el último tiempo.