La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos, anunció un nuevo cronograma de paros que se extenderá por 5 días en todos los aeropuertos del país. La medida de fuerza comenzará el próximo jueves 26 de febrero y se extenderá hasta el martes 2 de marzo, en una modalidad escalonada que, si bien no paralizará la actividad aerocomercial, impactará en los vuelos programados, tanto de cabotaje como internacionales, ya que se van a restringir las autorizaciones de salida en franjas horarias específicas. Por eso, se esperan demoras, reprogramaciones, cambios de itinerarios y no se descartan cancelaciones, sumando presión al sector a una semana del paro general de la CGT que, debido a la adhesión de los gremios aéreos, impactó a más de 65.000 pasajeros. Afecta a toda la aviación, en todos los aeropuertos y categorías del país. Misma modalidad, aplicada a toda la aviación. Afecta exclusivamente a la “aviación general y no regular”, es decir, vuelos privados, taxis aéreos y operaciones no comerciales. Afecta a la aviación comercial regular con destino nacional. Afecta nuevamente a toda la aviación. En todos los casos, la medida afecta exclusivamente las autorizaciones de despegue: las aeronaves ya en vuelo no se ven interrumpidas. Además, durante los horarios de huelga no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Quedan exceptuadas de cualquier restricción las aeronaves en situación de emergencia y las que presten servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento. El plan de acción de ATEPSA fue comunicado luego de que el gremio diera por agotadas las instancias de diálogo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a más de 20 días de finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. El gremio acusa a la empresa estatal de no haber presentado “una respuesta integral al conflicto” durante el período de negociación. El conflicto entre el gremio ATEPSA, que nuclea a los controladores aéreos, y la empresa estatal EANA arrastra meses de tensión. En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas. El actual reclamo combina denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de sus trabajadores. Desde la empresa estatal, en tanto, la postura es firme. EANA enfatiza que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, además de recordar que los controladores cumplen una función crítica en el sistema de transporte aéreo: son los responsables de autorizar despegues y aterrizajes, ordenar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y garantizar que las operaciones se realicen bajo estrictos estándares de seguridad. Por ello, durante las etapas anteriores del conflicto, la empresa estatal denunció que algunas acciones gremiales comprometieron la seguridad operacional, tanto en tierra como en vuelo, y presentó una denuncia penal ante la Justicia federal.