En un contexto donde renovar el smartphone puede implicar un gasto elevado, Mercado Libre lanzó una serie de promociones que captaron la atención de los usuarios: descuentos que alcanzan hasta el 60% y financiación en cuotas sin interés en equipos de alta gama. La iniciativa forma parte de su sección de oportunidades y productos reacondicionados, donde se pueden encontrar dispositivos de primeras marcas a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional. Dentro del catálogo aparecen modelos premium de marcas líderes como: Se trata principalmente de equipos de gama alta o media-alta, muchos de ellos provenientes de líneas anteriores, pero que siguen ofreciendo con excelente rendimiento, cámaras avanzadas y buena duración de batería. En varios casos, los dispositivos son reacondicionados (refurbished), lo que explica los precios más accesibles sin resignar funcionalidad. Las promociones incluyen opciones de financiación mediante Mercado Pago, con posibilidad de pagar en cuotas sin interés, dependiendo del banco o medio de pago. Esto permite acceder a equipos de alta gama con un menor impacto inicial en el bolsillo, algo clave en un escenario económico desafiante. Además, muchos productos cuentan con: Una de las claves detrás de estos descuentos es el formato “outlet tecnológico”. Esto incluye: En todos los casos, los dispositivos pasan por controles técnicos antes de volver a la venta, lo que garantiza su correcto funcionamiento. Gama media accesible Gama alta Samsung con descuentos fuertes Samsung Galaxy S21 (128 GB): Samsung Galaxy S21 Plus (128 GB): Samsung Galaxy S21 Ultra (256 GB): Opciones premium y plegables Samsung Galaxy Z Flip 4 (256 GB): Samsung Galaxy Z Fold 3 (256 GB): Alternativas más económicas dentro de alta gama Samsung Galaxy S20 FE (128 GB): Samsung Galaxy S20 Plus (128 GB): Antes de aprovechar estas promociones, conviene revisar algunos puntos: También es importante comparar precios para confirmar que el descuento sea real y no una estrategia comercial sobre valores previamente inflados.