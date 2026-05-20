Más vuelos para el interior del país: American Jet suma nuevas conexiones entre Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz y Chubut

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó la solicitud de American Jet para explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo. Mediante la Disposición 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, la compañía aérea recibió luz verde para operar conexiones entre Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz y Chubut.

Puntualmente, la empresa operará de forma combinada las rutas entre Buenos Aires y General Pico (La Pampa), y el enlace entre Buenos Aires, Comodoro Rivadavia (Chubut) y Perito Moreno (Santa Cruz), incluyendo sus respectivos regresos.

La compañía podrá explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga

De esta forma, la compañía contará con capacidad para realizar vuelos tanto de pasajeros como de carga hacia y desde estas ciudades, con el foco puesto en “favorecer el impulso de actividades agroindustriales, petroleras y de economías regionales”.

American Jet lleva operando en el país más de 40 años. Comenzó sus actividades prestando servicios de taxi aéreo, vuelos corporativos y chárter para la industria minera y petrolera. Ahora, se expande en una nueva apuesta por operar vuelos comerciales regulares conectando diversas ciudades del interior del país.

La decisión se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a ampliar la conectividad, promover la apertura de nuevas rutas y fomentar la incorporación de más compañías aéreas al mercado local.

American Jet suma nuevas conexiones en el interior del país

La aerolínea empezará a volar la ruta Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Perito Moreno y viceversa a partir del 1º de julio. Los vuelos serán operados por sus Embraer 145 de 50 asientos.

En su web, ya figura la promoción del vuelo a Perito Moreno. Tendrá un vuelo semanal los martes, y otro los miércoles cada 15 días, combinando con Comodoro Rivadavia.

En cuanto a tarifas de referencia para un viaje de una semana, los pasajes ida y vuelta para una persona muestran valores de $ 1.232.890 entre Aeroparque y Perito Moreno, $ 1.103.766 entre Aeroparque y Comodoro Rivadavia y $ 394.035 entre Comodoro Rivadavia y Perito Moreno.