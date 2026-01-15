En esta noticia Interés de argentinos por el Mundial

Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami , con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Según informaron fuentes de la compañía a la agencia Noticias Argentinas, en el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas , con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Cuatro vuelos especiales a Dallas , vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.

La compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular.

Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.

Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes.

El interés mundial por ver el evento de fútbol más importante este año alcanzó un récord durante la última fase de venta de boletos.

Según información oficial de la FIFA, se recibieron más de 500 millones de solicitudes de entradas en solo 33 días, un promedio de 15 millones de solicitudes diarias.

Lo países anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- encabezan el ranking de más solicitudes presentadas. Lo siuen Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Los partidos más solicitados están encabezados por Colombia contra Portugal (27 de junio en Miami). Después se ubican México contra República de Corea (18 de junio en Guadalajara), la final en Nueva York-Nueva Jersey (19 de julio), el partido inaugural entre México y Sudáfrica (11 de junio en Ciudad de México) y un encuentro de dieciseisavos en Toronto, el 2 de julio.